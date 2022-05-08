https://ria.ru/20220508/shashlyki-1787452606.html

Россиянам напомнили о "штрафе за шашлыки"

Россиянам напомнили о "штрафе за шашлыки" - РИА Новости, 08.05.2022

Россиянам напомнили о "штрафе за шашлыки"

Разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T01:11

2022-05-08T01:11

2022-05-08T13:16

общество

россия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением на территории города Москвы и Санкт Петербурга. Об этом напомнила в своем комментарии агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Что же касается большинства регионов страны, то там действует более "лаконичное" правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок, за которое полагается штраф от 1500 до 3000 рублей.Эксперт также дала несколько советов о том, как самостоятельно организовать место для шашлыков, при этом не нарушив закона. Среди них правильный выбор места для мангала, его качество — он должен быть изготовлен из негорючих материалов, а также близость средства пожаротушения во время подготовки углей.

https://realty.ria.ru/20220504/dacha-1786599971.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия