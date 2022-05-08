https://ria.ru/20220508/shashlyki-1787452606.html
Россиянам напомнили о "штрафе за шашлыки"
Россиянам напомнили о "штрафе за шашлыки" - РИА Новости, 08.05.2022
Россиянам напомнили о "штрафе за шашлыки"
Разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T01:11
2022-05-08T01:11
2022-05-08T13:16
общество
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением на территории города Москвы и Санкт Петербурга. Об этом напомнила в своем комментарии агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Что же касается большинства регионов страны, то там действует более "лаконичное" правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок, за которое полагается штраф от 1500 до 3000 рублей.Эксперт также дала несколько советов о том, как самостоятельно организовать место для шашлыков, при этом не нарушив закона. Среди них правильный выбор места для мангала, его качество — он должен быть изготовлен из негорючих материалов, а также близость средства пожаротушения во время подготовки углей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
01:11 08.05.2022 (обновлено: 13:16 08.05.2022)
Россиянам напомнили о "штрафе за шашлыки"
Юрист Кудерко посоветовала правильно выбирать место для мангала, чтобы избежать штрафа
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением на территории города Москвы и Санкт Петербурга. Об этом напомнила
в своем комментарии агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
Что же касается большинства регионов страны, то там действует более "лаконичное" правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок, за которое полагается штраф от 1500 до 3000 рублей.
"Стоит отдельно напомнить, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением", — подчеркнула Кудерко.
Эксперт также дала несколько советов о том, как самостоятельно организовать место для шашлыков, при этом не нарушив закона. Среди них правильный выбор места для мангала, его качество — он должен быть изготовлен из негорючих материалов, а также близость средства пожаротушения во время подготовки углей.