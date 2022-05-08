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В Сербии открыли памятник убитым авиацией США бойцам Красной Армии

В Сербии открыли памятник убитым авиацией США бойцам Красной Армии - РИА Новости, 08.05.2022

В Сербии открыли памятник убитым авиацией США бойцам Красной Армии

В пригороде Ниша на юге Сербии открыли памятник солдатам и офицерам Красной Армии, которые погибли при авианалете авиации США в 1944 году, передает... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:54

2022-05-08T12:54

2022-05-08T13:20

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НИШ (Сербия), 8 мая – РИА Новости. В пригороде Ниша на юге Сербии открыли памятник солдатам и офицерам Красной Армии, которые погибли при авианалете авиации США в 1944 году, передает корреспондент РИА Новости.Памятник установлен в 200 километрах на юг от Белграда, на месте "Нишского инцидента" – нападения 7 ноября 1944 года американской авиацией на колонну 6-го Гвардейского стрелкового корпуса Красной Армии. Инициаторами установки памятника выступили Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде и посольство РФ в Сербии. Поддержку проекту оказали администрация города Ниш и Общество русско-сербской дружбы и русских соотечественников "Наисус".В церемонии открытия в воскресенье участвовали глава МВД Сербии Александр Вулин, сотрудники посольства России во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, руководство Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, представители местных властей и общественных организаций.Церемония началась с исполнения государственных гимнов Сербии и России.В день празднования Октябрьской революции 7 ноября 1944 года автоколонну советских войск на дороге между городами Ниш и Алексинац атаковала группа американских истребителей P-38 "Лайтнинг". По нападавшим самолетам открыла огонь советская зенитная артиллерия, на перехват взлетели истребители. Произошел воздушный бой с потерями с обеих сторон. Погибли или получили ранения десятки солдат и офицеров Красной Армии во главе с генерал-лейтенантом Григорием Котовым. Командование США объяснило нападение ошибкой летчиков, которые якобы "перепутали города".Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20220506/kitay-1787126268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вулин, александр боцан-харченко, иосип броз тито, сербия, россия, белград (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)