https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787568911.html

Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц

Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц - РИА Новости, 08.05.2022

Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц

Канада вводит санкции в отношении 40 российских физических лиц, включая бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также против пяти... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:40

2022-05-08T23:40

2022-05-08T23:52

канада

джастин трюдо

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Канада вводит санкции в отношении 40 российских физических лиц, включая бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также против пяти организаций, которые оказывают российским военным "косвенную или прямую поддержку", сообщается на сайте премьера страны.Отмечается, что премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах в отношении РФ, которые включают "введение санкций в отношении еще 21 российского лица", включая бизнесменов, а также "введение санкций в отношении 19 лиц в российском оборонном секторе и пяти организаций за оказание косвенной или прямой поддержки российским вооруженным силам".Трюдо в воскресенье посетил Киев, где поднял флаг страны над канадским посольством.

https://ria.ru/20220508/ogranicheniya-1787556005.html

канада

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, джастин трюдо, киев