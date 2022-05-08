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Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц - РИА Новости, 08.05.2022
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Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц
Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц - РИА Новости, 08.05.2022
Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц
Канада вводит санкции в отношении 40 российских физических лиц, включая бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также против пяти... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T23:40
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канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Канада вводит санкции в отношении 40 российских физических лиц, включая бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также против пяти организаций, которые оказывают российским военным "косвенную или прямую поддержку", сообщается на сайте премьера страны.Отмечается, что премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах в отношении РФ, которые включают "введение санкций в отношении еще 21 российского лица", включая бизнесменов, а также "введение санкций в отношении 19 лиц в российском оборонном секторе и пяти организаций за оказание косвенной или прямой поддержки российским вооруженным силам".Трюдо в воскресенье посетил Киев, где поднял флаг страны над канадским посольством.
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канада, джастин трюдо, киев
23:40 08.05.2022 (обновлено: 23:52 08.05.2022)
 
Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц

Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Канада вводит санкции в отношении 40 российских физических лиц, включая бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также против пяти организаций, которые оказывают российским военным "косвенную или прямую поддержку", сообщается на сайте премьера страны.
Отмечается, что премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах в отношении РФ, которые включают "введение санкций в отношении еще 21 российского лица", включая бизнесменов, а также "введение санкций в отношении 19 лиц в российском оборонном секторе и пяти организаций за оказание косвенной или прямой поддержки российским вооруженным силам".
Трюдо в воскресенье посетил Киев, где поднял флаг страны над канадским посольством.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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КанадаДжастин ТрюдоКиев
 
 
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