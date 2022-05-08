https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787544841.html

США введут санкции против трех российских телеканалов

США введут санкции против трех российских телеканалов - РИА Новости, 08.05.2022

США введут санкции против трех российских телеканалов

США вводят ограничения против российских телеканалов "Первый", "Россия-1" и НТВ, сообщила администрация Белого дома. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:07

2022-05-08T19:07

2022-05-08T21:41

в мире

сша

нтв (телеканал)

администрация президента сша

санкции в отношении россии

санкции

первый канал (телеканал)

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США вводят ограничения против российских телеканалов "Первый", "Россия-1" и НТВ, сообщила администрация Белого дома."США вводят санкции против трех самых популярных российских телеканалов, прямо или косвенно контролируемых государством: "Первого", "России-1" и НТВ", — говорится в распространенном пресс-службой заявлении.Со своей стороны, высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга сообщил, что с телеканалами больше не смогут сотрудничать компании США. "Рекламные доллары США, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, оборудование для звука более не будут доступны трем самым популярным государственным каналам", — сказал он.Согласно генлицензии Минфина США, американским фирмам предписано завершить все сделки с указанными СМИ до 7 июня.Кроме того, Вашингтон запретил экспорт бульдозеров, промышленного оборудования и ядерных материалов, предоставление рекламных, бухгалтерских, управленческих и консалтинговых услуг с июля, ввел визовые ограничения против 2,6 тысячи россиян, в частности, руководства "Газпромбанка". Помимо этого, санкции коснутся Московского индустриального банка и его "дочек". Также страны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

https://ria.ru/20220508/neft-1787526088.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нтв (телеканал), администрация президента сша, санкции в отношении россии, санкции, первый канал (телеканал), владимир путин, россия, министерство финансов сша, газпромбанк