https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787525222.html

Постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России, сообщили СМИ

Постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2022

Постпреды ЕС не достигли соглашения по санкциям против России, сообщили СМИ

Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни, сообщает... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:21

2022-05-08T16:21

2022-05-08T16:41

в мире

донбасс

санкции в отношении россии

россия

венгрия

европа

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц.Отмечается, что Венгрии, Словакии и Чехии, как наиболее зависящим от российских нефтяных поставок странам, предлагались отсрочки по введению планируемых ограничений. Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава с 2025 года.Как рассказали источники агентства, Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти, тем самым задерживая принятие всего пакета санкций.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

донбасс

россия

венгрия

европа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донбасс, санкции в отношении россии, россия, венгрия, европа