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Володин подсчитал количество санкций против России - РИА Новости, 08.05.2022
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Володин подсчитал количество санкций против России
Володин подсчитал количество санкций против России - РИА Новости, 08.05.2022
Володин подсчитал количество санкций против России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций против России и отметил, что всё, что нас не убивает, делает сильнее. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:08
2022-05-08T09:08
владимир путин
россия
сша
украина
санкции в отношении россии
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций против России и отметил, что всё, что нас не убивает, делает сильнее."10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее. Президент США (Джо) Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Всё, что нас не убивает, делает сильнее", - написал Володин в Telegram-канале.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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владимир путин, россия, сша, украина, санкции в отношении россии, общество, вячеслав володин
09:08 08.05.2022
 
Володин подсчитал количество санкций против России

Спикер Госдумы Володин о санкциях против России: что нас не убивает, делает сильнее

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций против России и отметил, что всё, что нас не убивает, делает сильнее.
"10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее. Президент США (Джо) Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Всё, что нас не убивает, делает сильнее", - написал Володин в Telegram-канале.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Владимир ПутинРоссияСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииОбществоВячеслав Володин
 
 
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