https://ria.ru/20220508/sanktsii-1787471086.html

Володин подсчитал количество санкций против России

Володин подсчитал количество санкций против России - РИА Новости, 08.05.2022

Володин подсчитал количество санкций против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций против России и отметил, что всё, что нас не убивает, делает сильнее. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:08

2022-05-08T09:08

2022-05-08T09:08

владимир путин

россия

сша

украина

санкции в отношении россии

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций против России и отметил, что всё, что нас не убивает, делает сильнее."10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее. Президент США (Джо) Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Всё, что нас не убивает, делает сильнее", - написал Володин в Telegram-канале.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787328288.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, сша, украина, санкции в отношении россии, общество, вячеслав володин