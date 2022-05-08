https://ria.ru/20220508/samolety-1787548768.html

Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах

Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах - РИА Новости, 08.05.2022

Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах

Уже почти 160 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:39

2022-05-08T19:39

2022-05-08T19:39

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уже почти 160 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220508/unichtozhenie-1787547544.html

украина

донбасс

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Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс