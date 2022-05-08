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Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/samolety-1787548768.html
Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах
Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах - РИА Новости, 08.05.2022
Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах
Уже почти 160 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:39
2022-05-08T19:39
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уже почти 160 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220508/unichtozhenie-1787547544.html
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украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
19:39 08.05.2022
 
Минобороны заявило о почти 160 уничтоженных украинских военных самолетах

Минобороны: почти 160 украинских военных самолетов уничтожены за время спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уже почти 160 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донбасс
 
 
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