https://ria.ru/20220508/samolety-1787483692.html

ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов

ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 08.05.2022

ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов

Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 самолетов, 116 вертолетов и 765 беспилотников, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:01

2022-05-08T11:01

2022-05-08T11:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая, - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 самолетов, 116 вертолетов и 765 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов, 297 зенитных ракетных комплексов, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2746 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил он.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины