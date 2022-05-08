https://ria.ru/20220508/samolety-1787483692.html
ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов
ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов - РИА Новости, 08.05.2022
ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов
Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 самолетов, 116 вертолетов и 765 беспилотников, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:01
2022-05-08T11:01
2022-05-08T11:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая, - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 самолетов, 116 вертолетов и 765 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов, 297 зенитных ракетных комплексов, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2746 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил он.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов
ВС России уничтожили более тысячи украинских летательных аппаратов с начала спецоперации
МОСКВА, 8 мая, - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 самолетов, 116 вертолетов и 765 беспилотников, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 156 самолетов, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов, 297 зенитных ракетных комплексов, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2746 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил он.