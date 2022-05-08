https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html

"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию

"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию - РИА Новости, 08.05.2022

"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию

Страны Африки могут реанимировать движение неприсоединения из-за давления Запада в вопросе антироссийских санкций, пишет обозреватель Foreign Policy Робби... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:48

2022-05-08T20:48

2022-05-08T20:48

политика

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

африка

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Страны Африки могут реанимировать движение неприсоединения из-за давления Запада в вопросе антироссийских санкций, пишет обозреватель Foreign Policy Робби Грамер.Как отмечается в статье, США и Евросоюз пытаются изолировать Москву и привлечь как можно больше государств к своей коалиции, но на африканском континенте такая политика сталкивается со стеной непонимания."Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу "с нами или против нас", — рассуждает Грамер.По его словам, такая риторика Запада уже возродила дискуссии в африканских политических кругах о том, что необходимо вернуть движение неприсоединения, которое существовало во времена холодной войны. Это позволило бы избежать втягивания в конфронтацию двух лагерей, заключил колумнист.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Европа усилили санкционное давление на Россию. Многие страны призвали не покупать у нее энергоносители и объявили о заморозке активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html

https://ria.ru/20220508/tsel-1787526520.html

россия

сша

африка

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, африка