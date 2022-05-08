https://ria.ru/20220508/rossiya-1787555738.html
"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию
"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию - РИА Новости, 08.05.2022
"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию
Страны Африки могут реанимировать движение неприсоединения из-за давления Запада в вопросе антироссийских санкций, пишет обозреватель Foreign Policy Робби... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:48
2022-05-08T20:48
2022-05-08T20:48
политика
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
африка
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Страны Африки могут реанимировать движение неприсоединения из-за давления Запада в вопросе антироссийских санкций, пишет обозреватель Foreign Policy Робби Грамер.Как отмечается в статье, США и Евросоюз пытаются изолировать Москву и привлечь как можно больше государств к своей коалиции, но на африканском континенте такая политика сталкивается со стеной непонимания."Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу "с нами или против нас", — рассуждает Грамер.По его словам, такая риторика Запада уже возродила дискуссии в африканских политических кругах о том, что необходимо вернуть движение неприсоединения, которое существовало во времена холодной войны. Это позволило бы избежать втягивания в конфронтацию двух лагерей, заключил колумнист.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Европа усилили санкционное давление на Россию. Многие страны призвали не покупать у нее энергоносители и объявили о заморозке активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220508/nato-1787542307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, африка
"Выстрел в ногу". Названы страны, которым надоело давление Запада на Россию
FP: страны Африки могут создать движение неприсоединения из-за давления Запада на Россию