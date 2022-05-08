https://ria.ru/20220508/rosgvardiya-1787510145.html

Росгвардия нашла крупный схрон под Луганском и задержала националиста

Росгвардия нашла крупный схрон под Луганском и задержала националиста - РИА Новости, 08.05.2022

Росгвардия нашла крупный схрон под Луганском и задержала националиста

Росгвардия нашла в Луганской области крупный склад с боеприпасами украинских войск и задержала члена националистической ячейки, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:14

2022-05-08T14:14

2022-05-08T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

луганская область

мт-12 "рапира"

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Росгвардия нашла в Луганской области крупный склад с боеприпасами украинских войск и задержала члена националистической ячейки, сообщает пресс-служба ведомства."В одном из населенных пунктов Луганской области в здании зернохранилища обнаружено 18 танковых снарядов ОС-20Г и 12 противотанковых снарядов МТ-12. По соседству в нежилых помещениях разведчики нашли 27 ящиков со снарядами к минометам различного калибра (125 штук), три выстрела ОГ-9м1 и несколько взрывателей ТГ15М", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе операции росгвардейцы задержали члена националистической ячейки с характерными татуировками. Более того, в другом населенном пункте Луганской области военные ведомства нашли и уничтожили накладными зарядами два 220-миллиметровых неразорвавшихся кассетных снаряда "Ураган".

https://ria.ru/20220504/grad-1786750469.html

луганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская область, мт-12 "рапира"