https://ria.ru/20220508/rim-1787499859.html

В Риме прошла акция "Бессмертный полк"

В Риме прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022

В Риме прошла акция "Бессмертный полк"

Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье днём прошла на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:52

2022-05-08T12:52

2022-05-08T12:52

день победы — 2022

в мире

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РИМ, 8 мая – РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в воскресенье днём прошла на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, передаёт корреспондент РИА Новости.Участники митинга с флагами России, красными знамёнами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника святого Франциска. Безопасность акции обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные активисты - крепкие мужчины из антифашистских организаций.Как заявили РИА Новости организатор акции Тамара Джуранова, в нынешнем году римский "Бессмертный полк" позволил объединить мероприятия, которые в прежние времена местные организации соотечественников проводили порознь из-за разногласий. "Да несчастье помогло, как говорится", - сказала она.По признанию Джурановой, организаторы не ожидали такого наплыва участников. "Это фурор", - призналась она корреспонденту агентства."Наши люди начинают понимать, что патриотизм - это битва за сохранение нашей памяти, нашей истории и чувства долга", - сказала она.Приуроченные к Дню Победы церемонии памяти проходят и в других крупных городах и регионах Италии: так, "Бессмертные полки" организованы в Милане, Катанье и горных районах Лигурии.9 мая в небольшом итальянском городке Палестрина в области Лацио российские дипломаты традиционно возложат цветы к могилам трех советских воинов, бежавших из концлагеря и вместе с итальянским партизанами, сражавшимися против фашизма.Кроме того, публичное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, собирались провести члены Коммунистической партии Италии городка Дзагароло под Римом, однако его мэрия отменила акцию из опасений за общественную безопасность.

https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html

https://ria.ru/20220508/shestvie-1787453653.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), рим, италия, россия, день победы