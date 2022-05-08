https://ria.ru/20220508/razveddannye-1787541456.html

Постпред США в ООН подтвердила, что Вашингтон передает разведданные Киеву

Постпред США в ООН подтвердила, что Вашингтон передает разведданные Киеву - РИА Новости, 08.05.2022

Постпред США в ООН подтвердила, что Вашингтон передает разведданные Киеву

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют украинской стороне разведданные для достижения Киевом успехов в боевых действиях... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T18:42

2022-05-08T18:42

2022-05-08T18:42

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ООН, 8 мая – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют украинской стороне разведданные для достижения Киевом успехов в боевых действиях против России."Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя от российской агрессии, помогаем им укрепить позиции за столом переговоров против русских. Как они используют эти разведданные, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование и информация, необходимые средства для ведения этой войны таким образом, чтобы помочь им защитить свой суверенитет", - сказала Томас-Гринфилд в эфире CNN.По ее словам, с самого начала США были последовательны, заявляя, что будут поддерживать Украину, будут "обеспечивать их средствами для ведения этой войны"."Поэтому мы продолжим оказывать необходимую им поддержку. Мы предоставили разведданные, но решения о том, на что они будут нацеливаться и как они будут нацеливаться, принимают они. И опять же, думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки украинцев", – добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/utechki-1787444896.html

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в мире, сша, украина, линда томас-гринфилд, оон, донбасс