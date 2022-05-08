https://ria.ru/20220508/rassledovanie-1787487811.html

СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ

СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022

СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ

Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:40

2022-05-08T11:40

2022-05-08T11:50

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

мариуполь

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - сообщает ведомство.Добавляется, что СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских нацистов против мирного населения будут зафиксированы и расследованы сведения, озвученные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных.По данным следствия, взятые ранее с завода "Азовмаш" пленные из командного состава 36-й бригады морской пехоты украинские военные (командир бригады Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков) дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе."С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки. Следователи подробно изучат эти и другие озвученные ими сведения и дадут действиям украинских силовиков всестороннюю правовую оценку", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, вооруженные силы украины, россия