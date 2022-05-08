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СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
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https://ria.ru/20220508/rassledovanie-1787487811.html
СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ
СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ
Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:40
2022-05-08T11:50
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
мариуполь
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - сообщает ведомство.Добавляется, что СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских нацистов против мирного населения будут зафиксированы и расследованы сведения, озвученные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных.По данным следствия, взятые ранее с завода "Азовмаш" пленные из командного состава 36-й бригады морской пехоты украинские военные (командир бригады Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков) дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе."С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки. Следователи подробно изучат эти и другие озвученные ими сведения и дадут действиям украинских силовиков всестороннюю правовую оценку", - добавляется в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, вооруженные силы украины, россия
11:40 08.05.2022 (обновлено: 11:50 08.05.2022)
 
СК расследует сведения командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ

СК расследует сведения, полученные от командного состава 36-й бригады морпехов ВСУ

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках дел о преступлениях украинских националистов расследует сведения командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России тщательно расследует все эпизоды преступной деятельности командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ", - сообщает ведомство.
Добавляется, что СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских нацистов против мирного населения будут зафиксированы и расследованы сведения, озвученные представителями командного состава 36-й бригады морской пехоты украинских военных.
По данным следствия, взятые ранее с завода "Азовмаш" пленные из командного состава 36-й бригады морской пехоты украинские военные (командир бригады Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков) дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе.
"С их слов, в частности, они загоняли мирных мариупольцев в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки. Следователи подробно изучат эти и другие озвученные ими сведения и дадут действиям украинских силовиков всестороннюю правовую оценку", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)МариупольВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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