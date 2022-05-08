https://ria.ru/20220508/ranenye-1787562991.html
Два мирных жителя ранены при обстреле Новопетриковки
Два мирных жителя ранены при обстреле Новопетриковки - РИА Новости, 08.05.2022
Два мирных жителя ранены при обстреле Новопетриковки
Два мирных жителя ранены в результате обстрелов села Новопетриковка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T22:07
2022-05-08T22:07
2022-05-08T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрелов села Новопетриковка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 2 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории Республики", - говорится в сообщении, согласно которому в Новопетриковке ранены двое мужчин 1964 и 1984 года рождения.Как отметили в представительстве, таким образом, "общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1333 человека, в том числе 68 детей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/obstrel-1787555591.html
https://ria.ru/20220508/obstrely-1787554143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
22:07 08.05.2022 (обновлено: 22:08 08.05.2022)
Два мирных жителя ранены при обстреле Новопетриковки
Представительство ДНР в СЦКК: два мирных жителя ранены при обстрелах села Новопетриковка