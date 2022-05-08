https://ria.ru/20220508/raketa-1787494282.html
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины - РИА Новости, 08.05.2022
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины
Минобороны России показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:14
2022-05-08T12:14
2022-05-08T13:50
специальная военная операция на украине
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минобороны России показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины.В ролике демонстрируется старт "Оникса" из пусковой установки. Ракета взлетает вертикально вверх, озаряя все вокруг пламенем двигателя. Затем на небольшом расстоянии от земли она резко разворачивается на месте и быстро уходит за горизонт."В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели", — отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220508/odessa-1787481139.html
черное море
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пуск высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря по военным объектам Украины
Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря по военным объектам Украины, сообщает Минобороны РФ
2022-05-08T12:14
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, вооруженные силы украины
12:14 08.05.2022 (обновлено: 13:50 08.05.2022)
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины
Минобороны показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины