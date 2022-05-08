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Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/raketa-1787494282.html
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины - РИА Новости, 08.05.2022
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины
Минобороны России показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:14
2022-05-08T13:50
специальная военная операция на украине
черное море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минобороны России показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины.В ролике демонстрируется старт "Оникса" из пусковой установки. Ракета взлетает вертикально вверх, озаряя все вокруг пламенем двигателя. Затем на небольшом расстоянии от земли она резко разворачивается на месте и быстро уходит за горизонт."В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели", — отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220508/odessa-1787481139.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пуск высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря по военным объектам Украины
Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря по военным объектам Украины, сообщает Минобороны РФ
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черное море, вооруженные силы украины
12:14 08.05.2022 (обновлено: 13:50 08.05.2022)
 
Минобороны показало ночной пуск ракеты "Оникс" по военному объекту Украины

Минобороны показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минобороны России показало ночной пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс" по военному объекту Украины.
В ролике демонстрируется старт "Оникса" из пусковой установки. Ракета взлетает вертикально вверх, озаряя все вокруг пламенем двигателя. Затем на небольшом расстоянии от земли она резко разворачивается на месте и быстро уходит за горизонт.
"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели", — отметили в ведомстве.
Минобороны РФ об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
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