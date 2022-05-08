https://ria.ru/20220508/raboty-1787460654.html

Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче

Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче - РИА Новости, 08.05.2022

Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче

Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, а также имеющим хронические болезни, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T06:28

2022-05-08T06:28

2022-05-08T06:29

общество

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здоровье - общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, а также имеющим хронические болезни, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, другими острыми заболеваниями, людям, имеющим хронические болезни, такие как диабет, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата. Чрезмерная нагрузка – это большой стресс для организма, который может вызвать осложнения", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что труд на земле всегда связан с физическим напряжением, однако если не усердствовать и рационально распределять усилия, соизмерять задачи с самочувствием, "можно получить желаемый урожай без ущерба для здоровья".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, здоровье - общество