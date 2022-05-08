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Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче - РИА Новости, 08.05.2022
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Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче
Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче - РИА Новости, 08.05.2022
Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче
Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, а также имеющим хронические болезни, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T06:28
2022-05-08T06:29
общество
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, а также имеющим хронические болезни, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, другими острыми заболеваниями, людям, имеющим хронические болезни, такие как диабет, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата. Чрезмерная нагрузка – это большой стресс для организма, который может вызвать осложнения", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что труд на земле всегда связан с физическим напряжением, однако если не усердствовать и рационально распределять усилия, соизмерять задачи с самочувствием, "можно получить желаемый урожай без ущерба для здоровья".
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общество, россия, здоровье - общество
06:28 08.05.2022 (обновлено: 06:29 08.05.2022)
 
Врач рассказал, кому следует осторожно работать на даче

Врач Тяжельников посоветовал осторожно работать на даче всем, кто болел ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина обрабатывает растение на своем дачном участке
Женщина обрабатывает растение на своем дачном участке - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина обрабатывает растение на своем дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, а также имеющим хронические болезни, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, другими острыми заболеваниями, людям, имеющим хронические болезни, такие как диабет, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата. Чрезмерная нагрузка – это большой стресс для организма, который может вызвать осложнения", - рассказал Тяжельников.
Дом на садовом участке - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
03:17
Врач рассказал, что поможет снять перенапряжение после дачных работ
Врач отметил, что труд на земле всегда связан с физическим напряжением, однако если не усердствовать и рационально распределять усилия, соизмерять задачи с самочувствием, "можно получить желаемый урожай без ущерба для здоровья".
 
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