Рейтинг@Mail.ru
Пушков предрек начало заката доллара - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/pushkov-1787455564.html
Пушков предрек начало заката доллара
Пушков предрек начало заката доллара - РИА Новости, 08.05.2022
Пушков предрек начало заката доллара
Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, при этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T02:35
2022-05-08T12:58
в мире
экономика
россия
европа
китай
мвф
сша
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, при этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Он напомнил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира."Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало", — резюмировал сенатор.Ранее первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против России. По ее мнению, американская валюта останется глобальной даже в нынешних условиях, однако фрагментация на более низком уровне вполне возможна, при этом данный процесс уже начался.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
https://ria.ru/20220507/rubl-1787424179.html
https://ria.ru/20220425/dollar-1785233654.html
россия
европа
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, россия, европа, китай, мвф, сша, алексей пушков
02:35 08.05.2022 (обновлено: 12:58 08.05.2022)
 
Пушков предрек начало заката доллара

Сенатор Пушков: мировая финансовая система начинает медленную перестройку

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, при этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:04
Печат: рубль уничтожит доллар как мировую резервную валюту
Он напомнил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира.
"Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало", — резюмировал сенатор.
Ранее первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против России. По ее мнению, американская валюта останется глобальной даже в нынешних условиях, однако фрагментация на более низком уровне вполне возможна, при этом данный процесс уже начался.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 03:39
В США с иронией оценили судьбу доллара из-за действий Байдена
 
В миреЭкономикаРоссияЕвропаКитайМВФСШААлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала