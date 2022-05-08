https://ria.ru/20220508/pushkov-1787455564.html

Пушков предрек начало заката доллара

Пушков предрек начало заката доллара - РИА Новости, 08.05.2022

Пушков предрек начало заката доллара

Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, при этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T02:35

2022-05-08T02:35

2022-05-08T12:58

в мире

экономика

россия

европа

китай

мвф

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, при этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Он напомнил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира."Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало", — резюмировал сенатор.Ранее первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против России. По ее мнению, американская валюта останется глобальной даже в нынешних условиях, однако фрагментация на более низком уровне вполне возможна, при этом данный процесс уже начался.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.

https://ria.ru/20220507/rubl-1787424179.html

https://ria.ru/20220425/dollar-1785233654.html

россия

европа

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в мире, экономика, россия, европа, китай, мвф, сша, алексей пушков