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Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/pushilin-1787517199.html
Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь
Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь - РИА Новости, 08.05.2022
Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным они посетили Волноваху и Мариуполь для оценки... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:17
2022-05-08T15:31
специальная военная операция на украине
денис пушилин
марат хуснуллин
волноваха
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным они посетили Волноваху и Мариуполь для оценки объема восстановительных работ."C заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства. Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки", - написал Пушилин в своем Telegram канале.Также он отметил, что они побывали на "Азовмаше" и в Мариупольском торговом порту, откуда в мае будет отгружена первая продукция из ДНР."Традиционно порт в больших объемах отправлял металлопродукцию и зерновые. Помимо этого, теперь он будет загружен еще и стройматериалами", - добавил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html
волноваха
мариуполь
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денис пушилин, марат хуснуллин, волноваха, мариуполь, донецкая народная республика
Материал дополняется
15:17 08.05.2022 (обновлено: 15:31 08.05.2022)
 
Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь

Глава ДНР Пушилин заявил, что вместе с Хуснуллиным посетил Волноваху и Мариуполь

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным они посетили Волноваху и Мариуполь для оценки объема восстановительных работ.
"C заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства. Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки", - написал Пушилин в своем Telegram канале.
Также он отметил, что они побывали на "Азовмаше" и в Мариупольском торговом порту, откуда в мае будет отгружена первая продукция из ДНР.
"Традиционно порт в больших объемах отправлял металлопродукцию и зерновые. Помимо этого, теперь он будет загружен еще и стройматериалами", - добавил Пушилин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разрушенные дома и автомобили в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
15:19Специальная военная операция на Украине
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинМарат ХуснуллинВолновахаМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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