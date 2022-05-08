https://ria.ru/20220508/pushilin-1787517199.html

Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь

Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь - РИА Новости, 08.05.2022

Пушилин и Хуснуллин посетили Волноваху и Мариуполь

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным они посетили Волноваху и Мариуполь для оценки... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:17

2022-05-08T15:17

2022-05-08T15:31

специальная военная операция на украине

денис пушилин

марат хуснуллин

волноваха

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным они посетили Волноваху и Мариуполь для оценки объема восстановительных работ."C заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объем восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства. Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки", - написал Пушилин в своем Telegram канале.Также он отметил, что они побывали на "Азовмаше" и в Мариупольском торговом порту, откуда в мае будет отгружена первая продукция из ДНР."Традиционно порт в больших объемах отправлял металлопродукцию и зерновые. Помимо этого, теперь он будет загружен еще и стройматериалами", - добавил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html

волноваха

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис пушилин, марат хуснуллин, волноваха, мариуполь, донецкая народная республика