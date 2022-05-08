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Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту

Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту - РИА Новости, 08.05.2022

Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту

Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая будет разрешено сдавать перед вылетом тест... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:13

2022-05-08T13:13

2022-05-08T13:18

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая будет разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР, сообщил в воскресенье минздрав еврейского государства."Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион с 20 мая 2022 года, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что решение принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.Кроме того, начиная с ближайшего вторника, 10 мая, иностранцам, вылетающим в Израиль, также будет разрешено перед посадкой в ​​самолет предъявить негативный результат тестирования на антиген вместо обязательного прежде ПЦР-теста. Ведомство отмечает, что туристы, выбравшие проверку на антиген, должны сделать ее в лаборатории за сутки до вылета в Израиль.

https://ria.ru/20220413/testirovanie-1783332543.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, коронавирус covid-19