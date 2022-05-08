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Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту - РИА Новости, 08.05.2022
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Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту
Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту - РИА Новости, 08.05.2022
Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту
Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая будет разрешено сдавать перед вылетом тест... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:13
2022-05-08T13:18
распространение коронавируса
в мире
израиль
коронавирус covid-19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая будет разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР, сообщил в воскресенье минздрав еврейского государства."Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион с 20 мая 2022 года, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что решение принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.Кроме того, начиная с ближайшего вторника, 10 мая, иностранцам, вылетающим в Израиль, также будет разрешено перед посадкой в ​​самолет предъявить негативный результат тестирования на антиген вместо обязательного прежде ПЦР-теста. Ведомство отмечает, что туристы, выбравшие проверку на антиген, должны сделать ее в лаборатории за сутки до вылета в Израиль.
https://ria.ru/20220413/testirovanie-1783332543.html
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в мире, израиль, коронавирус covid-19
13:13 08.05.2022 (обновлено: 13:18 08.05.2022)
 
Израиль отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту

Израиль с 20 мая отменит обязательный ПЦР-тест в аэропорту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Израиль с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну, кроме того, иностранцам с 10 мая будет разрешено сдавать перед вылетом тест на антиген вместо ПЦР, сообщил в воскресенье минздрав еврейского государства.
"Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион с 20 мая 2022 года, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что решение принято в связи со снижением заболеваемости в стране и по итогам оценки ситуации с участием специалистов минздрава и сотрудников Управления аэропортов.
Кроме того, начиная с ближайшего вторника, 10 мая, иностранцам, вылетающим в Израиль, также будет разрешено перед посадкой в ​​самолет предъявить негативный результат тестирования на антиген вместо обязательного прежде ПЦР-теста. Ведомство отмечает, что туристы, выбравшие проверку на антиген, должны сделать ее в лаборатории за сутки до вылета в Израиль.
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