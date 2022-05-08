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Лидеры G7 призвали Россию разблокировать импорт продовольствия с Украины - РИА Новости, 08.05.2022
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Лидеры G7 призвали Россию разблокировать импорт продовольствия с Украины
Лидеры G7 призвали Россию разблокировать импорт продовольствия с Украины - РИА Новости, 08.05.2022
Лидеры G7 призвали Россию разблокировать импорт продовольствия с Украины
Лидеры стран G7 призвали РФ разблокировать импорт продовольствия из Украины, отказ от этого будет рассматриваться как атака на мировое продовольственное... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:27
2022-05-08T21:27
в мире
россия
украина
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оон
g7
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали РФ разблокировать импорт продовольствия из Украины, отказ от этого будет рассматриваться как атака на мировое продовольственное обеспечение, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки" по итогам видеоконференции в воскресенье с участием Владимира Зеленского."Вместе с ООН мы призываем Россию в соответствии с ее международными обязательствами прекратить блокаду и другие действия, которые препятствуют украинскому продовольственному производству и экспорту. Несоблюдение этого призыва будет рассматриваться как атака на продовольственное обеспечение мира", - говорится в заявлении.Они отметили, что продолжат попытки поддерживать Украину в подготовке к следующему посевному сезону и в осуществлении экспорта, в том числе альтернативными способами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220508/energoresursy-1787559034.html
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в мире, россия, украина, донбасс, оон, g7
21:27 08.05.2022
 
Лидеры G7 призвали Россию разблокировать импорт продовольствия с Украины

Лидеры стран G7 призвали Россию разблокировать импорт продовольствия с Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаммит "Группы двадцати"
Саммит Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саммит "Группы двадцати" . Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Лидеры стран G7 призвали РФ разблокировать импорт продовольствия из Украины, отказ от этого будет рассматриваться как атака на мировое продовольственное обеспечение, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки" по итогам видеоконференции в воскресенье с участием Владимира Зеленского.
"Вместе с ООН мы призываем Россию в соответствии с ее международными обязательствами прекратить блокаду и другие действия, которые препятствуют украинскому продовольственному производству и экспорту. Несоблюдение этого призыва будет рассматриваться как атака на продовольственное обеспечение мира", - говорится в заявлении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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