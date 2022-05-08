12:04 08.05.2022 (обновлено: 12:11 08.05.2022)
Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация
Глава Приднестровья Красносельский заявил, что в республике не проводится мобилизация
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что в ПМР не проводится мобилизация.
"Информирую общественность в связи с новыми сообщениями в информационном пространстве со ссылкой на Генштаб ВСУ о якобе переводе Вооруженных сил ПМР в полную боевую готовность: в Приднестровье не проводится мобилизация", - написал он в Telegram.
По словам Красносельского, после терактов в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. "Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет. Повторяю: Приднестровье не несет угрозы для соседних государств, соблюдает нейтралитет и сохраняет приверженность принципам решения всех вопросов за столом переговоров", - сказал лидер ПМР.