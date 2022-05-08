https://ria.ru/20220508/pridnestrove-1787492158.html

Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация

Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация - РИА Новости, 08.05.2022

Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что в ПМР не проводится мобилизация. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:04

2022-05-08T12:04

2022-05-08T12:11

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что в ПМР не проводится мобилизация."Информирую общественность в связи с новыми сообщениями в информационном пространстве со ссылкой на Генштаб ВСУ о якобе переводе Вооруженных сил ПМР в полную боевую готовность: в Приднестровье не проводится мобилизация", - написал он в Telegram.По словам Красносельского, после терактов в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. "Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет. Повторяю: Приднестровье не несет угрозы для соседних государств, соблюдает нейтралитет и сохраняет приверженность принципам решения всех вопросов за столом переговоров", - сказал лидер ПМР.

https://ria.ru/20220507/pridnestrove-1787401406.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире