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Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация - РИА Новости, 08.05.2022
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Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация
Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация - РИА Новости, 08.05.2022
Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что в ПМР не проводится мобилизация. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:04
2022-05-08T12:11
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что в ПМР не проводится мобилизация."Информирую общественность в связи с новыми сообщениями в информационном пространстве со ссылкой на Генштаб ВСУ о якобе переводе Вооруженных сил ПМР в полную боевую готовность: в Приднестровье не проводится мобилизация", - написал он в Telegram.По словам Красносельского, после терактов в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. "Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет. Повторяю: Приднестровье не несет угрозы для соседних государств, соблюдает нейтралитет и сохраняет приверженность принципам решения всех вопросов за столом переговоров", - сказал лидер ПМР.
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в мире
12:04 08.05.2022 (обновлено: 12:11 08.05.2022)
 
Глава Приднестровья заявил, что в республике не проводится мобилизация

Глава Приднестровья Красносельский заявил, что в республике не проводится мобилизация

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что в ПМР не проводится мобилизация.
"Информирую общественность в связи с новыми сообщениями в информационном пространстве со ссылкой на Генштаб ВСУ о якобе переводе Вооруженных сил ПМР в полную боевую готовность: в Приднестровье не проводится мобилизация", - написал он в Telegram.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 16:04
Минобороны Приднестровья опровергло слухи о проведении мобилизации
По словам Красносельского, после терактов в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. "Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет. Повторяю: Приднестровье не несет угрозы для соседних государств, соблюдает нейтралитет и сохраняет приверженность принципам решения всех вопросов за столом переговоров", - сказал лидер ПМР.
 
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