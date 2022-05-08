https://ria.ru/20220508/pozhary-1787553129.html

Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали более 1,2 тысячи человек

Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали более 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 08.05.2022

Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали более 1,2 тысячи человек

От пожаров в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали более 1,2 тысячи человек, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:21

2022-05-08T20:21

2022-05-08T20:21

происшествия

красноярский край

пожары

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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. От пожаров в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали более 1,2 тысячи человек, сообщает оперативный штаб региона."По предварительным оценкам, пострадало более 1200 человек, 19 человек получили вред здоровью, 5 человек погибло. Стихия уничтожила 518 жилых домов и 309 строений", - говорится в сообщении.В районах развернуты 13 пунктов временного размещения общей вместимостью более 1,1 тысячи человек. По информации штаба, главными причинами пожаров стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах - 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых 6 пожарных. По последним данным в крае ликвидированы 14 пожаров, остаются действующими шесть пожаров в шести территориях. Все они локализованы. На тушении работают 522 человека и 126 единиц техники.

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красноярский край

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происшествия, красноярский край, пожары