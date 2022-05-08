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В России за сутки потушили 175 лесных пожаров - РИА Новости, 08.05.2022
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В России за сутки потушили 175 лесных пожаров
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров - РИА Новости, 08.05.2022
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 175 природных пожаров на площади 7083 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:36
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происшествия
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 175 природных пожаров на площади 7083 гектара, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.05.2022 в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 7083 гектара", - говорится в сообщении.К полуночи 8 мая в России действовали 89 лесных пожаров на площади 13 638 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действует четыре пожара на площади 6 355 гектаров.
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происшествия, россия
07:36 08.05.2022
 
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров

В России за сутки потушили 175 лесных пожаров на площади 7083 гектара

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
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Природные пожары . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 175 природных пожаров на площади 7083 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.05.2022 в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 7083 гектара", - говорится в сообщении.
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К полуночи 8 мая в России действовали 89 лесных пожаров на площади 13 638 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действует четыре пожара на площади 6 355 гектаров.
 
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