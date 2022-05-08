https://ria.ru/20220508/pozhary-1787462912.html
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров - РИА Новости, 08.05.2022
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 175 природных пожаров на площади 7083 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:36
2022-05-08T07:36
2022-05-08T07:36
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_50e04bfc5978e6e305b5d729634eb63d.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 175 природных пожаров на площади 7083 гектара, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.05.2022 в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 7083 гектара", - говорится в сообщении.К полуночи 8 мая в России действовали 89 лесных пожаров на площади 13 638 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действует четыре пожара на площади 6 355 гектаров.
https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_174a6f56c50a0ba4b28c729bb64528fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров
В России за сутки потушили 175 лесных пожаров на площади 7083 гектара