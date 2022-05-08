https://ria.ru/20220508/pozhary-1787462912.html

В России за сутки потушили 175 лесных пожаров

В России за сутки потушили 175 лесных пожаров - РИА Новости, 08.05.2022

В России за сутки потушили 175 лесных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 175 природных пожаров на площади 7083 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T07:36

2022-05-08T07:36

2022-05-08T07:36

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_50e04bfc5978e6e305b5d729634eb63d.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 175 природных пожаров на площади 7083 гектара, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.05.2022 в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 7083 гектара", - говорится в сообщении.К полуночи 8 мая в России действовали 89 лесных пожаров на площади 13 638 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Курганской области, там действует четыре пожара на площади 6 355 гектаров.

https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия