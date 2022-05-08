https://ria.ru/20220508/pozdravleniya-1787565242.html

Военный атташе передал поздравления Путина греческому ветерану войны

Военный атташе передал поздравления Путина греческому ветерану войны - РИА Новости, 08.05.2022

Военный атташе передал поздравления Путина греческому ветерану войны

Атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько передал поздравления с 77-й годовщиной Победы от имени президента России Владимира Путина ветерану... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T22:38

2022-05-08T22:38

2022-05-08T22:38

греция

день победы

севастополь

афины

великая отечественная война (1941-1945)

андрей маслов

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АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько передал поздравления с 77-й годовщиной Победы от имени президента России Владимира Путина ветерану Великой Отечественной войны Константину Канаки, сообщило российское посольство в Греции в своем Telegram-канале.В сентябре 1941 года уроженец Бахчисарайского района Крыма Константин Георгиевич Канаки в возрасте 18 лет был призван на военную службу Севастопольским военным комиссариатом Крымской АССР и до марта 1942 года участвовал в обороне Города-Героя Севастополя в составе 136-го армейского запасного стрелкового полка.Канаки не раз участвовал в столкновениях на передовой. Лично обезвреживал диверсантов, одного из которых, рискуя собой, ранил в ногу, благодаря чему был предотвращен подрыв завода на территории города.Сегодня Канаки живет в Афинах. В 2020 году, в год Памяти и Славы посол России в Греции Андрей Маслов вручил ветерану медаль "За оборону Севастополя", которой Константин Георгиевич был награжден в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220429/pozdravlenie-1786273784.html

греция

севастополь

афины

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греция, день победы, севастополь, афины, великая отечественная война (1941-1945), андрей маслов