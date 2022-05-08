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"Библия указывает на них однозначно". Были ли у Христа потомки

"Библия указывает на них однозначно". Были ли у Христа потомки - РИА Новости, 08.05.2022

"Библия указывает на них однозначно". Были ли у Христа потомки

Одна из самых главных загадок христианства — земной род Христа. О "детях и потомках Иисуса" много спекуляций, это один из любимых сюжетов псевдоисторических... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:00

2022-05-08T08:07

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Олег Налисник. Одна из самых главных загадок христианства — земной род Христа. О "детях и потомках Иисуса" много спекуляций, это один из любимых сюжетов псевдоисторических романов. Впрочем, тут есть что сказать и серьезным ученым. О том, что известно науке, — в материале РИА Новости."Мои братья здесь"В середине нулевых верующие ополчились на роман Дэна Брауна "Код да Винчи". Прежде всего из-за того, что по сюжету Мария Магдалина родила детей от Иисуса Христа. И теперь его потомки вынуждены скрываться от Ватикана.Автор оправдывался: во-первых, это художественное произведение, а во-вторых, он тут далеко не первый. Действительно, о "физических детях Спасителя" на протяжении веков сообщали много раз. Хотя церковь, конечно, от этого дистанцировалась.Но, что удивительно, почву для спекуляций дало само Евангелие. Этот отрывок, читаемый на службе, порой ошарашивает молящихся."Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь", — пишет евангелист Матфей.Если с матерью все довольно понятно, то что за братья? Из священной книги следует, что это были именно физические родственники — их Спаситель противопоставляет духовным, то есть апостолам.Еще больше путает простых людей церковный календарь. Там, например, можно встретить дни памяти Иакова, "брата Господнего по плоти" и Симеона, "сродника Христова".Писание называет еще двоих — Иуду и Иосию. Тоже братья. Но степень их родства с Иисусом — большой вопрос.Братья или кузены?Во-первых, ученым непонятно, чьи именно это дети. Одни утверждают, что речь идет о первом браке Иосифа Обручника, который взял Марию в жены и, как указывает Писание, "не знал ее".Согласно католической традиции, Иосиф на самом деле не был женат ранее. "В предании он почитается как девственник, который хранил девство Марии. Поэтому для западных христиан братья Господни — более дальние родственники", — объясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.Однако у него имелись младшие женатые братья. В Евангелии мельком упоминается Клеопа, чья супруга Мария была одной из учениц Христа. В частности, видела его распятие.В восточном христианстве образ Иосифа иной. Это довольно пожилой овдовевший человек. И у него есть сыновья от первого брака. Более того, церковный историк IV века Евсевий Кесарийский упоминает сводных сестер — Марию и Саломею.Это подтверждает ранняя история церкви. Согласно преданию, после смерти Христа общину возглавил Иаков, а не кто-нибудь из 12 ближайших учеников. Именно он считается первым патриархом Иерусалима.Более того, у родича было, по всей видимости, больше влияния, чем у апостолов. Это следует из Нового Завета, где описан первый крупный спор между христианами. Те не могли решить, кого обращать в свою веру: только иудеев или же всех, включая язычников.На последнем настаивал апостол Павел, который не входил в число ближайших последователей Христа. И на этой почве конфликтовал с Иаковом, придерживавшимся иудейской традиции. Но собор в 51 году решил: в церкви нет "ни эллина, ни иудея"."Нет различия"Столь важный статус Иакова, первого лидера общины, некоторые ученые объясняют тем, что он был сыном Иосифа и Марии. Ведь, отмечают они, в иудейских семьях того времени считалось зазорным иметь одного ребенка.Более того, в оригинальных евангельских текстах, написанных по-гречески, речь идет именно о "братьях", а не "кузенах". Язык четко различает эти понятия.Однако американский библеист Роберт Шиль напоминает: Христос, его родичи и ученики говорили на арамейском и "эллинской речи" не знали."В арамейском нет четкого деления на степени родства, — указывает специалист. — Для обозначения кузенов использовали иносказание, но чаще всего употребляли просто слово "брат", имея в виду мужчин примерно одного возраста хоть как-нибудь близких по крови".Число колен для этого слова, уточняет ученый, не регламентируется. Поэтому "братом Господним" назван и Иоанн Креститель. Согласно преданию, он был троюродным родственником.Таинственные "сыновья"Оказывается, у Крестителя есть потомки. По крайней мере, они сами себя так называют. Члены закрытой религиозной общины мандеев живут на юге Ирака в дельте Евфрата, куда переселились еще в первые века нашей эры. Они носят специальные одежды, совершают ритуальные омовения и трапезы. Их вероучение — смесь христианских, гностических и древнеперсидских воззрений.Община немногочисленная и замкнутая. Оттого и плохо изученная — исследователи сомневаются, что ею управляют прямые потомки Иоанна Предтечи. Ведь нигде нет даже намека на то, что у него была семья.То же и с "троюродным родственником", Христом. Единственной зацепкой, подтверждающей теорию о том, что он был женат, служило так называемое Евангелие от Иуды: небольшой фрагмент папируса с несколькими фразами. Одна из них обрывалась на полуслове: "Иисус сказал: моя жена…"В начале 2010-х это произвело сенсацию. Однако через несколько лет выяснилось, что артефакт — не более чем искусная подделка, на которой хотели заработать.Ответ на тканиА вот о другом артефакте все еще спорят. До сих пор неизвестно, подлинна ли Туринская плащаница — полотно, в которое, по Евангелию, завернули тело Спасителя после смерти. Совсем недавно установили, что запечатленная на ткани кровь — настоящая.Специалисты взяли биоматериал на генетический анализ. "Среди всех принадлежащих человеку митохондриальных гаплотипов, найденных на ткани, больше всего относятся к этнической группе, которая до сих пор очень редка для Западной Европы", — сообщил журналистам руководитель исследования Джанни Баркачча."На основании полученных данных мы предположили, что речь идет о друзах — закрытом этноконфессиональном сообществе, представители которого проживают в ряде районов на юге Сирии и Ливана, а также на севере Израиля", — добавил ученый.Что интересно, это те регионы, где проповедовал Христос, — на границе современных Сирии, Ливана и Израиля. Многие века община запрещает браки с другими этносами. Однако, как считает Баркачча, две тысячи лет назад народность была более открытой. Вполне возможно, что она родственна Христу. Однако достоверных данных по-прежнему мало.

https://ria.ru/20220309/svyatynya-1776801395.html

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аналитика - религия и мировоззрение, дэн браун, сирия, ливан, ватикан