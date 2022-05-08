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Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права - РИА Новости, 08.05.2022
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Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права
Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права - РИА Новости, 08.05.2022
Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права
Жители российских регионов, пострадавшие от пожаров, получат всю необходимую помощь в восстановлении документов по линии Госавтоинспекции, граждан освободят от... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:29
2022-05-08T17:29
общество
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Жители российских регионов, пострадавшие от пожаров, получат всю необходимую помощь в восстановлении документов по линии Госавтоинспекции, граждан освободят от пошлин за водительское удостоверение, а работу подразделений скорректируют, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что в регионах, которые попали в зону действия ЧС, в подразделениях ГАИ скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни."При необходимости корректировки сведений в государственном реестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно. Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты государственной пошлины", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сотрудники подразделений ГАИ работают в усиленном режиме и оказывают помощь гражданам, пострадавшим от пожаров.
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общество, гибдд мвд рф, авто
17:29 08.05.2022
 
Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права

Пострадавших от пожаров жителей регионов России освободят от пошлины за водительские права

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Жители российских регионов, пострадавшие от пожаров, получат всю необходимую помощь в восстановлении документов по линии Госавтоинспекции, граждан освободят от пошлин за водительское удостоверение, а работу подразделений скорректируют, сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что в регионах, которые попали в зону действия ЧС, в подразделениях ГАИ скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни.
"При необходимости корректировки сведений в государственном реестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно. Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты государственной пошлины", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сотрудники подразделений ГАИ работают в усиленном режиме и оказывают помощь гражданам, пострадавшим от пожаров.
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