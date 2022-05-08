https://ria.ru/20220508/postradavshie-1787533690.html

Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права

Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права - РИА Новости, 08.05.2022

Пострадавших от пожаров граждан освободят от пошлины за водительские права

Жители российских регионов, пострадавшие от пожаров, получат всю необходимую помощь в восстановлении документов по линии Госавтоинспекции, граждан освободят от... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:29

2022-05-08T17:29

2022-05-08T17:29

общество

гибдд мвд рф

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_16b5ab8a42ac0f937571ac65f718f35b.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Жители российских регионов, пострадавшие от пожаров, получат всю необходимую помощь в восстановлении документов по линии Госавтоинспекции, граждан освободят от пошлин за водительское удостоверение, а работу подразделений скорректируют, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что в регионах, которые попали в зону действия ЧС, в подразделениях ГАИ скорректированы графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни."При необходимости корректировки сведений в государственном реестре транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять такие данные. Выписки будут выдаваться гражданам незамедлительно. Граждане, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты государственной пошлины", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сотрудники подразделений ГАИ работают в усиленном режиме и оказывают помощь гражданам, пострадавшим от пожаров.

https://ria.ru/20220508/vosstanovlenie-1787460779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гибдд мвд рф, авто