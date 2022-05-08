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CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели - РИА Новости, 08.05.2022
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CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели
CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели - РИА Новости, 08.05.2022
CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели
Американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели, сообщает CBS. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:38
2022-05-08T18:38
в мире
киев
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели, сообщает CBS."Администрация (президента США Джо) Байдена отправляет группу дипломатов в посольство в Киеве. Источники в госдепартаменте говорят, что посольство может возобновить работу и поднять американский флаг в предстоящие недели", - сообщает телеканал.В соцсетях распространяют кадры, на которых автомобили заезжают на территорию посольства. Сообщается, что в миссию прибыли дипломаты.
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в мире, киев, сша, украина
18:38 08.05.2022
 
CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели

CBS: посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие недели

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели, сообщает CBS.
"Администрация (президента США Джо) Байдена отправляет группу дипломатов в посольство в Киеве. Источники в госдепартаменте говорят, что посольство может возобновить работу и поднять американский флаг в предстоящие недели", - сообщает телеканал.
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В соцсетях распространяют кадры, на которых автомобили заезжают на территорию посольства. Сообщается, что в миссию прибыли дипломаты.
 
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