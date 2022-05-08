https://ria.ru/20220508/posolstvo-1787540900.html

CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели

CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели - РИА Новости, 08.05.2022

CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели

Американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели, сообщает CBS. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T18:38

2022-05-08T18:38

2022-05-08T18:38

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели, сообщает CBS."Администрация (президента США Джо) Байдена отправляет группу дипломатов в посольство в Киеве. Источники в госдепартаменте говорят, что посольство может возобновить работу и поднять американский флаг в предстоящие недели", - сообщает телеканал.В соцсетях распространяют кадры, на которых автомобили заезжают на территорию посольства. Сообщается, что в миссию прибыли дипломаты.

https://ria.ru/20220426/bayden-1785643780.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, сша, украина