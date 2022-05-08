https://ria.ru/20220508/posolstvo-1787540900.html
CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели
CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели - РИА Новости, 08.05.2022
CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели
Американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели, сообщает CBS. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T18:38
2022-05-08T18:38
2022-05-08T18:38
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Американские дипломаты посетили посольство страны в Киеве, в госдепе рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели, сообщает CBS."Администрация (президента США Джо) Байдена отправляет группу дипломатов в посольство в Киеве. Источники в госдепартаменте говорят, что посольство может возобновить работу и поднять американский флаг в предстоящие недели", - сообщает телеканал.В соцсетях распространяют кадры, на которых автомобили заезжают на территорию посольства. Сообщается, что в миссию прибыли дипломаты.
https://ria.ru/20220426/bayden-1785643780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина
CBS: США намерены возобновить работу посольства в Киеве в ближайшие недели
CBS: посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие недели