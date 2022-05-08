https://ria.ru/20220508/posol-1787531925.html

"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала

"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала - РИА Новости, 08.05.2022

"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вызвал негодование жителей Берлина, когда возлагал венки к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:14

2022-05-08T17:14

2022-05-08T18:20

в мире

украина

берлин (город)

германия

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787532101_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a109fb6fcedc89e06a8fbac9507ec4e8.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вызвал негодование жителей Берлина, когда возлагал венки к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене. Присутствующие выкрикивали лозунги "Мельник, вон!" на немецком и украинском языках, пишет Berliner Zeitung.По информации СМИ, украинские дипломаты также воспользовались исключением в правилах, временно запрещающих показ государственной символики как Украины, так и России: один из участников пронес флаг, однако полиция Берлина сочла его слишком большим."У советского мемориала в Тиргартене проходит официальная памятная церемония посла Украины, приглашенным гостям которого разрешено демонстрировать флаги, что вызывает неудовольствие со стороны прохожих. Чтобы сохранить акцент на мирном, достойном поминовении, наш коллега проследил, чтобы украинский флаг длиной около 25 метров был свернут", — заявили в ведомстве.Как отмечают в соцсетях, в толпе также раздавались крики "Нацисты, вон".Ранее Мельник назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции столицы ФРГ ограничить демонстрацию государственного флага на время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Наряду с украинской символикой под новые меры попали российские флаги, георгиевские ленточки, изображения букв V и Z, военная форма и песни. Исключение сделали для дипломатических делегаций и ветеранов.

https://ria.ru/20220506/germaniya-1787180552.html

украина

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мельник, проваливай!" – в Берлине посла Украины освистали у мемориала павшим советским воинам Посол Украины в Берлине Мельник возлагает венок к советскому мемориалу в Тиргартене под крики «Мельник, пошел вон!» 2022-05-08T17:14 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, берлин (город), германия, день победы