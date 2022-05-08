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"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала - РИА Новости, 08.05.2022
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"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала
"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала - РИА Новости, 08.05.2022
"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вызвал негодование жителей Берлина, когда возлагал венки к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:14
2022-05-08T18:20
в мире
украина
берлин (город)
германия
день победы
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вызвал негодование жителей Берлина, когда возлагал венки к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене. Присутствующие выкрикивали лозунги "Мельник, вон!" на немецком и украинском языках, пишет Berliner Zeitung.По информации СМИ, украинские дипломаты также воспользовались исключением в правилах, временно запрещающих показ государственной символики как Украины, так и России: один из участников пронес флаг, однако полиция Берлина сочла его слишком большим."У советского мемориала в Тиргартене проходит официальная памятная церемония посла Украины, приглашенным гостям которого разрешено демонстрировать флаги, что вызывает неудовольствие со стороны прохожих. Чтобы сохранить акцент на мирном, достойном поминовении, наш коллега проследил, чтобы украинский флаг длиной около 25 метров был свернут", — заявили в ведомстве.Как отмечают в соцсетях, в толпе также раздавались крики "Нацисты, вон".Ранее Мельник назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции столицы ФРГ ограничить демонстрацию государственного флага на время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Наряду с украинской символикой под новые меры попали российские флаги, георгиевские ленточки, изображения букв V и Z, военная форма и песни. Исключение сделали для дипломатических делегаций и ветеранов.
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60
"Мельник, проваливай!" – в Берлине посла Украины освистали у мемориала павшим советским воинам
Посол Украины в Берлине Мельник возлагает венок к советскому мемориалу в Тиргартене под крики «Мельник, пошел вон!»
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в мире, украина, берлин (город), германия, день победы
17:14 08.05.2022 (обновлено: 18:20 08.05.2022)
 
"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала

Berliner Zeitung: посла Украины Мельника освистали у советского мемориала в Тиргартене

© AFP 2022 / John MacDougallПосол Украины в Германии Андрей Мельник у мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин
Посол Украины в Германии Андрей Мельник у мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Посол Украины в Германии Андрей Мельник у мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вызвал негодование жителей Берлина, когда возлагал венки к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене. Присутствующие выкрикивали лозунги "Мельник, вон!" на немецком и украинском языках, пишет Berliner Zeitung.
По информации СМИ, украинские дипломаты также воспользовались исключением в правилах, временно запрещающих показ государственной символики как Украины, так и России: один из участников пронес флаг, однако полиция Берлина сочла его слишком большим.
"У советского мемориала в Тиргартене проходит официальная памятная церемония посла Украины, приглашенным гостям которого разрешено демонстрировать флаги, что вызывает неудовольствие со стороны прохожих. Чтобы сохранить акцент на мирном, достойном поминовении, наш коллега проследил, чтобы украинский флаг длиной около 25 метров был свернут", — заявили в ведомстве.
Как отмечают в соцсетях, в толпе также раздавались крики "Нацисты, вон".
Ранее Мельник назвал "пощечиной украинскому народу" решение полиции столицы ФРГ ограничить демонстрацию государственного флага на время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Наряду с украинской символикой под новые меры попали российские флаги, георгиевские ленточки, изображения букв V и Z, военная форма и песни. Исключение сделали для дипломатических делегаций и ветеранов.
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