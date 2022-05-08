https://ria.ru/20220508/portugaliya-1787516503.html
Португалия направит Киеву 15 БТР и пять гаубиц, сообщили СМИ
Португалия направит Киеву 15 БТР и пять гаубиц, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2022
Португалия направит Киеву 15 БТР и пять гаубиц, сообщили СМИ
Правительство Португалии приняло решение направить Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц, сообщает издание... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:12
2022-05-08T15:12
2022-05-08T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
вашингтон (штат)
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство Португалии приняло решение направить Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц, сообщает издание Nascer do SOL со ссылкой на источник в министерстве обороны страны."Nascer do SOL узнало от источника в министерстве обороны, что португальское правительство… направит на Украину… 15 гусеничных бронетранспортеров M113 американского производства, которые находятся на вооружении национальной армии уже почти 30 лет и на передачу которых в последние недели оказывалось давление со стороны Вашингтона… Правительство также отправит пять буксируемых гаубиц калибром 15,5, пятьдесят радиоприемников и некоторые другие виды легкого вооружения", - сообщает издание.Во внешнеполитическом ведомстве РФ ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220405/portugaliya-1781975360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, вашингтон (штат), нато, ситуация в днр и лнр
Португалия направит Киеву 15 БТР и пять гаубиц, сообщили СМИ
Nascer do SOL: правительство Португалии решило направить Киеву 15 БТР и пять гаубиц