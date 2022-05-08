https://ria.ru/20220508/popasnaya-1787456743.html
Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР
Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР - РИА Новости, 08.05.2022
Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T03:41
2022-05-08T03:41
2022-05-08T03:41
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы "зачищены".Сутки назад он заявлял, что город заблокирован и на 80% находится под контролем ВС РФ.Он добавил, что такой исход был неизбежен и был лишь вопросом времени. Кадыров также выразил уверенность, что все поставленные Путиным задачи будут выполнены, а цели достигнуты.Кадыров также заявил, что российские военные заняли укрепительные позиции у города и провели несколько наступательных действий. После этого украинские нацисты заняли огневые точки в жилых районах в попытке отбросить наступающие российские войска."Данное "стратегическое" решение также не возымело должного эффекта. Под натиском наших ребят существенная часть живой силы противника была отправлена в мир иной, оставшиеся обращены в бегство. В принципе, ничего необычного", - добавил он.Кадыров отметил, что очень горд за российских военных, которые с честью отдают долг родине на передовой.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, луганская народная республика
Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР
Глава Чечни Кадыров заявил о взятии под контроль большей части города Попасная в ЛНР
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль Вооруженных сил России, а главные улицы и центральные районы "зачищены".
Сутки назад он заявлял, что город заблокирован и на 80% находится под контролем ВС РФ
.
"Бойцы чеченских спецподразделений... взяли большую часть Попасной
под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания", - написал Кадыров в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Он добавил, что такой исход был неизбежен и был лишь вопросом времени. Кадыров также выразил уверенность, что все поставленные Путиным задачи будут выполнены, а цели достигнуты.
Кадыров также заявил, что российские военные заняли укрепительные позиции у города и провели несколько наступательных действий. После этого украинские нацисты заняли огневые точки в жилых районах в попытке отбросить наступающие российские войска.
"Данное "стратегическое" решение также не возымело должного эффекта. Под натиском наших ребят существенная часть живой силы противника была отправлена в мир иной, оставшиеся обращены в бегство. В принципе, ничего необычного", - добавил он.
Кадыров отметил, что очень горд за российских военных, которые с честью отдают долг родине на передовой.