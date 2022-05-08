https://ria.ru/20220508/pomosch-1787569947.html

Канада предоставит Украине военную помощь на 38,7 миллиона долларов

Канада предоставит Украине военную помощь на 38,7 миллиона долларов - РИА Новости, 08.05.2022

Канада предоставит Украине военную помощь на 38,7 миллиона долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 38,7 миллиона долларов США. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:56

2022-05-08T23:56

2022-05-08T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

сша

канада

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 38,7 миллиона долларов США."Сегодня премьер-министр объявил о дополнительных мерах и вложениях для продолжения поддержки Украины, в том числе: предоставление дополнительной военной помощи в размере 50 миллионов долларов (38,74 миллиона долларов США - ред.), основанной на недавних поставках артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского назначения: 18 камер дронов, включая сервисную поддержку и ремонт, спутниковые снимки высокого разрешения на сумму 15 миллионов долларов (11,62 миллиона долларов США - ред.); стрелковое оружие и относящиеся к нему боеприпасы на сумму до 1 миллиона долларов (774 848 долларов США - ред.) и дополнительные боеприпасы для гаубиц M777", - говорится в заявлении на сайте премьера Канады.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787547190.html

сша

канада

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, канада, украина, ситуация в днр и лнр