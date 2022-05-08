Канада предоставит Украине военную помощь на 38,7 миллиона долларов
Премьер Трюдо: Канада предоставит Украине военную помощь на 38,7 миллиона долларов
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ в Харьковской области
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 38,7 миллиона долларов США.
"Сегодня премьер-министр объявил о дополнительных мерах и вложениях для продолжения поддержки Украины, в том числе: предоставление дополнительной военной помощи в размере 50 миллионов долларов (38,74 миллиона долларов США - ред.), основанной на недавних поставках артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского назначения: 18 камер дронов, включая сервисную поддержку и ремонт, спутниковые снимки высокого разрешения на сумму 15 миллионов долларов (11,62 миллиона долларов США - ред.); стрелковое оружие и относящиеся к нему боеприпасы на сумму до 1 миллиона долларов (774 848 долларов США - ред.) и дополнительные боеприпасы для гаубиц M777", - говорится в заявлении на сайте премьера Канады.