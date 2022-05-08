Зеленский заявил, что Украина ждет от G7 помощи в восстановлении экономики
Зеленский заявил, что Украина ждет от G7 помощи в восстановлении экономики
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил лидерам G7 в ходе видеоконференции, что Украина ждет от организации помощи в восстановлении экономики, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки".
"Он заявил, что конечной целью Украины является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем, а также поблагодарил членов G7 за их поддержку. В этой связи Украина подчеркнула, что она полагается на своих международных партнеров, особенно на членов G7, в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей, а также с прицелом на обеспечение быстрого и эффективного восстановления экономики Украины и гарантирования ее экономической и энергетической безопасности", - говорится в заявлении.
"Вместе с международным сообществом мы, G7, выделили и обещали дополнительную поддержку с начала войны, превышающую 24 миллиарда долларов на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную. В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть финансовые пробелы и обеспечить базовые услуги народу, также развивая возможности - в работе с украинскими властями и международными финансовыми институтами - поддержать долгосрочные восстановление и реконструкцию", - сказано также в заявлении "Семерки".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.