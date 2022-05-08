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В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью

В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью - РИА Новости, 08.05.2022

В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью

Свыше 230 российских автомобильных колонн уже доставили гуманитарную помощь с начала военного конфликта на территорию Донбасса и Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:06

2022-05-08T15:06

2022-05-08T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Свыше 230 российских автомобильных колонн уже доставили гуманитарную помощь с начала военного конфликта на территорию Донбасса и Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в ДНР, ЛНР и на Украину прибыли 232 автоколонны с гуманитарными грузами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что только на территорию Украины уже поступило почти 6 тысяч тонн российской гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220506/gumpomosch-1787230788.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика