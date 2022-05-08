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В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/pomosch-1787515997.html
В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью
В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью - РИА Новости, 08.05.2022
В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью
Свыше 230 российских автомобильных колонн уже доставили гуманитарную помощь с начала военного конфликта на территорию Донбасса и Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:06
2022-05-08T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Свыше 230 российских автомобильных колонн уже доставили гуманитарную помощь с начала военного конфликта на территорию Донбасса и Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в ДНР, ЛНР и на Украину прибыли 232 автоколонны с гуманитарными грузами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что только на территорию Украины уже поступило почти 6 тысяч тонн российской гуманитарной помощи.
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украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:06 08.05.2022
 
В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с помощью

В Донбасс и на Украину с начала конфликта прибыли 232 автоколонны с российской гумпомощью

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Свыше 230 российских автомобильных колонн уже доставили гуманитарную помощь с начала военного конфликта на территорию Донбасса и Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Всего в ДНР, ЛНР и на Украину прибыли 232 автоколонны с гуманитарными грузами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что только на территорию Украины уже поступило почти 6 тысяч тонн российской гуманитарной помощи.
Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:37Специальная военная операция на Украине
Российские военные доставили в Харьковскую область 40 тонн гумпомощи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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