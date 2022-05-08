https://ria.ru/20220508/polk-1787517332.html

Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк"

Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк" - РИА Новости, 08.05.2022

Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк"

Министр науки и высшего образования РФ сообщил, что в этом году все вузы и научные организации РФ участвуют в акции "Научный полк". РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:18

2022-05-08T15:18

2022-05-08T15:18

день победы — 2022

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

образование - общество

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ сообщил, что в этом году все вузы и научные организации РФ участвуют в акции "Научный полк"."Научный полк" - проект Минобрнауки, который призван увековечить память ученых и преподавателей, работавших в военные и послевоенные годы, студентов, которые в разгар летней сессии ушли добровольцами на фронт, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Второй год Минобрнауки проводит патриотическую акцию "Научный полк", которая за это время объединила сотни тысяч неравнодушных людей. В этом году в акции участвуют все университеты и научные организации нашей страны. На своих медиаресурсах они рассказывают о студентах, преподавателях и научных работниках, которые с 1941 по 1945 годы на фронте и в тылу приближали Победу", - сказал Фальков, слова которого приводит пресс-служба.Он отметил, что необходимо бережно относится к истории, чтобы ни у кого не возникало желания пересмотреть роль России в борьбе с фашизмом.

https://ria.ru/20220501/gimn-1786418722.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, образование - общество, день победы