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Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
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Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк"
Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк"
Министр науки и высшего образования РФ сообщил, что в этом году все вузы и научные организации РФ участвуют в акции "Научный полк". РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:18
2022-05-08T15:18
день победы — 2022
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
образование - общество
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ сообщил, что в этом году все вузы и научные организации РФ участвуют в акции "Научный полк"."Научный полк" - проект Минобрнауки, который призван увековечить память ученых и преподавателей, работавших в военные и послевоенные годы, студентов, которые в разгар летней сессии ушли добровольцами на фронт, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ."Второй год Минобрнауки проводит патриотическую акцию "Научный полк", которая за это время объединила сотни тысяч неравнодушных людей. В этом году в акции участвуют все университеты и научные организации нашей страны. На своих медиаресурсах они рассказывают о студентах, преподавателях и научных работниках, которые с 1941 по 1945 годы на фронте и в тылу приближали Победу", - сказал Фальков, слова которого приводит пресс-служба.Он отметил, что необходимо бережно относится к истории, чтобы ни у кого не возникало желания пересмотреть роль России в борьбе с фашизмом.
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, образование - общество, день победы
15:18 08.05.2022
 
Все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк"

Фальков: все вузы и научные организации России участвуют в акции "Научный полк"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ сообщил, что в этом году все вузы и научные организации РФ участвуют в акции "Научный полк".
"Научный полк" - проект Минобрнауки, который призван увековечить память ученых и преподавателей, работавших в военные и послевоенные годы, студентов, которые в разгар летней сессии ушли добровольцами на фронт, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
"Второй год Минобрнауки проводит патриотическую акцию "Научный полк", которая за это время объединила сотни тысяч неравнодушных людей. В этом году в акции участвуют все университеты и научные организации нашей страны. На своих медиаресурсах они рассказывают о студентах, преподавателях и научных работниках, которые с 1941 по 1945 годы на фронте и в тылу приближали Победу", - сказал Фальков, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что необходимо бережно относится к истории, чтобы ни у кого не возникало желания пересмотреть роль России в борьбе с фашизмом.
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