https://ria.ru/20220508/polk-1787493395.html

В Херсоне в День Победы пройдет "Бессмертный полк"

В Херсоне в День Победы пройдет "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022

В Херсоне в День Победы пройдет "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" пройдет 9 мая по Херсону, взятому под контроль Вооруженных сил России, впервые за семь лет жители массово примут участие в мероприятиях по... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:10

2022-05-08T12:10

2022-05-08T15:11

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ХЕРСОН, 8 мая — РИА Новости. "Бессмертный полк" пройдет 9 мая по Херсону, взятому под контроль Вооруженных сил России, впервые за семь лет жители массово примут участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.В конце апреля администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году."Традиционно 9 Мая — один из самых уважаемых и почитаемых праздников в Херсоне. <...> Всегда 9 Мая — это очень массовый выход людей к местам боевой славы", — сказал Сальдо журналистам.По словам главы области, традиционно местом для выражения памяти погибшим в Великой Отечественной войне был центральный Парк Славы в областном центре, где горит Вечный огонь. "Люди даже без организационных мероприятий сами всегда несли туда цветы и отдавали дань памяти всем тем, кто отдал жизни за будущее наше, за Победу", — отметил Сальдо."В этом году традиция снова начинает восстанавливаться, потому что в предыдущие пять-семь лет ее начали убивать, мешать людям приходить в Парк Славы, не давать им возможность положить цветы, Вечный огонь не всегда горел. Сейчас это все восстановлено, и именно 9 мая в девять часов утра будет организована и возможность пройти "Бессмертному полку", и возложить цветы", — рассказал глава региона.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html

https://ria.ru/20220507/kherson-1787437553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Херсона примут участие в акции "Бессмертный полк" впервые за семь лет "Бессмертный полк" пройдет 9 мая по Херсону, впервые за семь лет жители массово примут участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, рассказал глава Херсонской области Сальдо. 2022-05-08T12:10 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, день победы