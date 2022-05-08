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В Москве в День Победы пройдет кратковременный дождь - РИА Новости, 08.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220508/pogoda-1787499415.html
В Москве в День Победы пройдет кратковременный дождь
В Москве в День Победы пройдет кратковременный дождь - РИА Новости, 08.05.2022
В Москве в День Победы пройдет кратковременный дождь
Москвичей в День Победы ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь с общим количеством осадков за сутки не более 2-5... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:49
2022-05-08T12:50
день победы — 2022
общество
москва
московская область (подмосковье)
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москвичей в День Победы ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь с общим количеством осадков за сутки не более 2-5 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что, по уточненным данным, атмосферный фронт, надвигающийся на Центральную Россию с запада, ускоряется, а значит, основные и наиболее интенсивные дожди прольются накануне Дня Победы."Синоптическая ситуация 9 мая обусловится ночью прохождением холодного атмосферного фронта, днем тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и не по сезону холодный воздух с температурным фоном, соответствующим климатической норме апреля. Москвичей и гостей столицы в День Победы ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь с общим количеством осадков за сутки не более 2-5 миллиметров с наименьшей интенсивностью утром, а наибольшей - в ночные и дневные часы. Так что с собой нужно будет взять зонт", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что ночью в Москве воздух остынет до плюс 5 - плюс 7 градусов, в Подмосковье до плюс 3 - плюс 8. "В дневные часы в городе-герое плюс 9 - плюс 11, по области плюс 7 - плюс 12, что на 6-8 градусов ниже положенного по климату. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. При таких параметрах атмосферы будет казаться, что на улице на 3-4 градуса прохладнее, чем на самом деле, поэтому одевайтесь теплее. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба", - добавил метеоролог.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), день победы
12:49 08.05.2022 (обновлено: 12:50 08.05.2022)
 
В Москве в День Победы пройдет кратковременный дождь

В Москве в День Победы ожидают кратковременный дождь и до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москвичей в День Победы ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь с общим количеством осадков за сутки не более 2-5 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что, по уточненным данным, атмосферный фронт, надвигающийся на Центральную Россию с запада, ускоряется, а значит, основные и наиболее интенсивные дожди прольются накануне Дня Победы.
"Синоптическая ситуация 9 мая обусловится ночью прохождением холодного атмосферного фронта, днем тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и не по сезону холодный воздух с температурным фоном, соответствующим климатической норме апреля. Москвичей и гостей столицы в День Победы ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь с общим количеством осадков за сутки не более 2-5 миллиметров с наименьшей интенсивностью утром, а наибольшей - в ночные и дневные часы. Так что с собой нужно будет взять зонт", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что ночью в Москве воздух остынет до плюс 5 - плюс 7 градусов, в Подмосковье до плюс 3 - плюс 8. "В дневные часы в городе-герое плюс 9 - плюс 11, по области плюс 7 - плюс 12, что на 6-8 градусов ниже положенного по климату. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. При таких параметрах атмосферы будет казаться, что на улице на 3-4 градуса прохладнее, чем на самом деле, поэтому одевайтесь теплее. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба", - добавил метеоролог.
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