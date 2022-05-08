https://ria.ru/20220508/pobeda-1787522403.html

Воспитанники омских детдомов пройдут с "Бессмертным полком"

Воспитанники омских детдомов пройдут с "Бессмертным полком" - РИА Новости, 08.05.2022

Воспитанники омских детдомов пройдут с "Бессмертным полком"

Воспитанники детских домов в Омской области в рамках шествия "Бессмертного полка" пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны, сообщает в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:52

2022-05-08T15:52

2022-05-08T15:52

день победы — 2022

общество

омская область

омск

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155511/99/1555119910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_de0f4cbcd20cb3300a6434d10f10ea3e.jpg

ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Воспитанники детских домов в Омской области в рамках шествия "Бессмертного полка" пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье облправительство.По данным руководителя регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Галины Кудря, впервые в этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдут дети-сироты: 45 воспитанников детских домов пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны. Им выделят отдельное место в начале колонны."Особенность этого проекта в том, что дети не знают о своих семьях, поэтому не могут нести портреты своих родных. Для того чтобы их приобщить к этому великому мероприятию, мы решили предложить им изучить историю своих сверстников во время войны и понести их портреты. Каждый ребенок, который пойдет в строю "Бессмертного полка", будет знать историю подвига того, чей портрет он несет", - отметила Кудря.В региональном штабе мероприятия отметили, что дети принимали участие в Великой Отечественной войне вместе со взрослыми как в действующей армии, так и в партизанских отрядах, причем это были не единичные случаи. Так, всем известны имена Героев Советского Союза Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой, Лени Голикова.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.В этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.

https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787518046.html

https://ria.ru/20220508/livan-1787509438.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, омская область, омск, день победы