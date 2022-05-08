https://ria.ru/20220508/pobeda-1787522403.html
Воспитанники омских детдомов пройдут с "Бессмертным полком"
Воспитанники омских детдомов пройдут с "Бессмертным полком" - РИА Новости, 08.05.2022
Воспитанники омских детдомов пройдут с "Бессмертным полком"
Воспитанники детских домов в Омской области в рамках шествия "Бессмертного полка" пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны, сообщает в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:52
2022-05-08T15:52
2022-05-08T15:52
день победы — 2022
общество
омская область
омск
день победы
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ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Воспитанники детских домов в Омской области в рамках шествия "Бессмертного полка" пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье облправительство.По данным руководителя регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Галины Кудря, впервые в этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдут дети-сироты: 45 воспитанников детских домов пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны. Им выделят отдельное место в начале колонны."Особенность этого проекта в том, что дети не знают о своих семьях, поэтому не могут нести портреты своих родных. Для того чтобы их приобщить к этому великому мероприятию, мы решили предложить им изучить историю своих сверстников во время войны и понести их портреты. Каждый ребенок, который пойдет в строю "Бессмертного полка", будет знать историю подвига того, чей портрет он несет", - отметила Кудря.В региональном штабе мероприятия отметили, что дети принимали участие в Великой Отечественной войне вместе со взрослыми как в действующей армии, так и в партизанских отрядах, причем это были не единичные случаи. Так, всем известны имена Героев Советского Союза Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой, Лени Голикова.Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.В этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске.
https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787518046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, омская область, омск, день победы
Воспитанники омских детдомов пройдут с "Бессмертным полком"
Воспитанники омских детдомов пройдут "Бессмертным полком" с портретами детей-героев
ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Воспитанники детских домов в Омской области в рамках шествия "Бессмертного полка" пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны, сообщает в воскресенье облправительство.
По данным руководителя регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Галины Кудря, впервые в этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдут дети-сироты: 45 воспитанников детских домов пройдут с портретами детей-героев Великой Отечественной войны. Им выделят отдельное место в начале колонны.
"Особенность этого проекта в том, что дети не знают о своих семьях, поэтому не могут нести портреты своих родных. Для того чтобы их приобщить к этому великому мероприятию, мы решили предложить им изучить историю своих сверстников во время войны и понести их портреты. Каждый ребенок, который пойдет в строю "Бессмертного полка", будет знать историю подвига того, чей портрет он несет", - отметила Кудря.
В региональном штабе мероприятия отметили, что дети принимали участие в Великой Отечественной войне вместе со взрослыми как в действующей армии, так и в партизанских отрядах, причем это были не единичные случаи. Так, всем известны имена Героев Советского Союза Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой, Лени Голикова.
Патриотическая акция "Бессмертный полк" традиционно состоится 9 мая. Колонна будет формироваться у библиотеки имени А.С. Пушкина (Красный Путь, 11) до улицы Кемеровской с 11.00 местного времени (8.00 мск). Старт шествия – в 13.00 (10.00 мск). "Бессмертный полк" пройдет по Соборной площади, улице Ленина, Иртышской набережной до бульвара Победы. В финальной точке шествия состоится концертная программа.
В этом году шествие "Бессмертного полка" в Омской области
обещает стать самым многочисленным за всю историю проведения акции в регионе. В рекордном 2019 году "Бессмертным полком" в Омской области прошли 168,5 тысячи человек, из которых более 80 тысяч – в Омске
.