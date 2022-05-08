09:52 08.05.2022 (обновлено: 12:22 08.05.2022)
Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня
Народный фронт доставил в города ДНР и ЛНР частицы Вечного огня
Вечный огонь в Александровском саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Общероссийский народный фронт доставил частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народных республик в рамках патриотической акции "Огонь памяти", лампы с частицами передали ветеранам Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОНФ.
"Разрешите вручить вам частичку Вечного огня с уважением и поклоном. Я считаю, 9 Мая — символ стойкости и мужества, сплоченности и единства всего народа. И вы — яркий тому пример и подтверждение. Спасибо вам за то, что вы сделали для нас. Мы это глубоко чтим и передадим нашим детям", — сказал представитель Народного фронта, боксер Денис Лебедев, вручивший Вечный огонь ветеранам, проживающим в Донецке.
Уточняется, что на территории ЛНР в Краснодоне церемония в рамках акции "Огонь памяти" прошла у стелы "Скорбящая мать". Торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени в Александровском саду также прошла в городе Антраците, добавили организаторы.
"В Донецке делегация Народного фронта доставила в Республиканский краеведческий музей подарок от Военно-технического музея в подмосковном городе Черноголовке — автомобиль ГАЗ-67Б 1944 года выпуска", — добавили в ОНФ.
Уточняется, что подаренный автомобиль в годы Великой Отечественной в составе подразделения механизированных войск 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта принимал участие в 35-дневной Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции, в ходе которой были освобождены западные области Украины.
Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионах ветеранам передали около ста лампад с частицами Вечного огня.