https://ria.ru/20220508/pobeda-1787475051.html

Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня

Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2022

Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня

Общероссийский народный фронт доставил частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народных республик в рамках... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:52

2022-05-08T09:52

2022-05-08T12:22

донецк (днр)

луганская народная республика

краснодон

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Общероссийский народный фронт доставил частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народных республик в рамках патриотической акции "Огонь памяти", лампы с частицами передали ветеранам Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОНФ."Разрешите вручить вам частичку Вечного огня с уважением и поклоном. Я считаю, 9 Мая — символ стойкости и мужества, сплоченности и единства всего народа. И вы — яркий тому пример и подтверждение. Спасибо вам за то, что вы сделали для нас. Мы это глубоко чтим и передадим нашим детям", — сказал представитель Народного фронта, боксер Денис Лебедев, вручивший Вечный огонь ветеранам, проживающим в Донецке.Уточняется, что на территории ЛНР в Краснодоне церемония в рамках акции "Огонь памяти" прошла у стелы "Скорбящая мать". Торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени в Александровском саду также прошла в городе Антраците, добавили организаторы.Уточняется, что подаренный автомобиль в годы Великой Отечественной в составе подразделения механизированных войск 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта принимал участие в 35-дневной Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции, в ходе которой были освобождены западные области Украины.Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионах ветеранам передали около ста лампад с частицами Вечного огня.

https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html

https://ria.ru/20220507/ogon-1787405842.html

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Дарья Буймова

донецк (днр), луганская народная республика, краснодон, общероссийский народный фронт, общество