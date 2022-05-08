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Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2022
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Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня
Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2022
Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня
Общероссийский народный фронт доставил частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народных республик в рамках... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:52
2022-05-08T12:22
донецк (днр)
луганская народная республика
краснодон
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Общероссийский народный фронт доставил частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народных республик в рамках патриотической акции "Огонь памяти", лампы с частицами передали ветеранам Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОНФ."Разрешите вручить вам частичку Вечного огня с уважением и поклоном. Я считаю, 9 Мая — символ стойкости и мужества, сплоченности и единства всего народа. И вы — яркий тому пример и подтверждение. Спасибо вам за то, что вы сделали для нас. Мы это глубоко чтим и передадим нашим детям", — сказал представитель Народного фронта, боксер Денис Лебедев, вручивший Вечный огонь ветеранам, проживающим в Донецке.Уточняется, что на территории ЛНР в Краснодоне церемония в рамках акции "Огонь памяти" прошла у стелы "Скорбящая мать". Торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени в Александровском саду также прошла в городе Антраците, добавили организаторы.Уточняется, что подаренный автомобиль в годы Великой Отечественной в составе подразделения механизированных войск 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта принимал участие в 35-дневной Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции, в ходе которой были освобождены западные области Украины.Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионах ветеранам передали около ста лампад с частицами Вечного огня.
https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html
https://ria.ru/20220507/ogon-1787405842.html
донецк (днр)
луганская народная республика
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донецк (днр), луганская народная республика, краснодон, общероссийский народный фронт, общество
09:52 08.05.2022 (обновлено: 12:22 08.05.2022)
 
Народный фронт доставил в Донбасс частицы Вечного огня

Народный фронт доставил в города ДНР и ЛНР частицы Вечного огня

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВечный огонь в Александровском саду в Москве
Вечный огонь в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вечный огонь в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Общероссийский народный фронт доставил частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народных республик в рамках патриотической акции "Огонь памяти", лампы с частицами передали ветеранам Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в пресс-службе ОНФ.
"Разрешите вручить вам частичку Вечного огня с уважением и поклоном. Я считаю, 9 Мая — символ стойкости и мужества, сплоченности и единства всего народа. И вы — яркий тому пример и подтверждение. Спасибо вам за то, что вы сделали для нас. Мы это глубоко чтим и передадим нашим детям", — сказал представитель Народного фронта, боксер Денис Лебедев, вручивший Вечный огонь ветеранам, проживающим в Донецке.
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Уточняется, что на территории ЛНР в Краснодоне церемония в рамках акции "Огонь памяти" прошла у стелы "Скорбящая мать". Торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени в Александровском саду также прошла в городе Антраците, добавили организаторы.

"В Донецке делегация Народного фронта доставила в Республиканский краеведческий музей подарок от Военно-технического музея в подмосковном городе Черноголовке — автомобиль ГАЗ-67Б 1944 года выпуска", — добавили в ОНФ.

Уточняется, что подаренный автомобиль в годы Великой Отечественной в составе подразделения механизированных войск 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта принимал участие в 35-дневной Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции, в ходе которой были освобождены западные области Украины.
Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. В 2021 году участие в патриотической акции приняли более 900 человек, в 11 регионах ветеранам передали около ста лампад с частицами Вечного огня.
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Донецк (ДНР)Луганская Народная РеспубликаКраснодонОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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