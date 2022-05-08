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Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней, заявил пленный полковник ВСУ

Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней, заявил пленный полковник ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022

Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней, заявил пленный полковник ВСУ

Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:20

2022-05-08T08:20

2022-05-08T10:38

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, что если бы они вышли раньше с мариупольского завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", то удалось бы сохранить больше жизней.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Да, я рад (что остался жив - ред.), что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты живые. Не все, но кто остался в живых - те остались в живых", - отметил Кормянков.При этом он отдельно отметил, что если бы они могли выйти раньше с территории мариупольского завода "Азовмаш", то смогли бы сохранить больше жизней."Мы бы вышли раньше и сохранили бы больше жизней. Это без вариантов. Одна из самых главных задач, которая стояла перед командиром, кроме выполнения оборонных задач, - это было сохранение жизней военнослужащих. Поэтому максимально обдумывались решения, и перед тем, как отдавать какие-то распоряжения, командир в первую очередь ставил жизнь человеческую на анализ и понимал, что та или иная задача - она имеет тот или иной риск для жизней военнослужащих", - добавил он.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466836.html

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, мариуполь