https://ria.ru/20220508/plennye-1787467237.html
Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней, заявил пленный полковник ВСУ
Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней, заявил пленный полковник ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней, заявил пленный полковник ВСУ
Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:20
2022-05-08T08:20
2022-05-08T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783452510_579:0:4220:2048_1920x0_80_0_0_01fdbec9c3753dbde13976c6000e6843.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, что если бы они вышли раньше с мариупольского завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", то удалось бы сохранить больше жизней.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Да, я рад (что остался жив - ред.), что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты живые. Не все, но кто остался в живых - те остались в живых", - отметил Кормянков.При этом он отдельно отметил, что если бы они могли выйти раньше с территории мариупольского завода "Азовмаш", то смогли бы сохранить больше жизней."Мы бы вышли раньше и сохранили бы больше жизней. Это без вариантов. Одна из самых главных задач, которая стояла перед командиром, кроме выполнения оборонных задач, - это было сохранение жизней военнослужащих. Поэтому максимально обдумывались решения, и перед тем, как отдавать какие-то распоряжения, командир в первую очередь ставил жизнь человеческую на анализ и понимал, что та или иная задача - она имеет тот или иной риск для жизней военнослужащих", - добавил он.
https://ria.ru/20220508/mariupol-1787466836.html
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787465896.html
украина
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783452510_1263:0:3994:2048_1920x0_80_0_0_5fac4e7c8c3ac63e38aad3f40810bccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь
08:20 08.05.2022 (обновлено: 10:38 08.05.2022)
Вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней, заявил пленный полковник ВСУ
Пленный полковник ВСУ Кормянков: вышли бы раньше, сохранили бы больше жизней
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в своих показаниях, которые сняты в одном из населенных пунктов ДНР, заявил, что если бы они вышли раньше с мариупольского завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", то удалось бы сохранить больше жизней.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины
полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе
.
"Да, я рад (что остался жив - ред.), что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты живые. Не все, но кто остался в живых - те остались в живых", - отметил Кормянков.
При этом он отдельно отметил, что если бы они могли выйти раньше с территории мариупольского завода "Азовмаш", то смогли бы сохранить больше жизней.
"Мы бы вышли раньше и сохранили бы больше жизней. Это без вариантов. Одна из самых главных задач, которая стояла перед командиром, кроме выполнения оборонных задач, - это было сохранение жизней военнослужащих. Поэтому максимально обдумывались решения, и перед тем, как отдавать какие-то распоряжения, командир в первую очередь ставил жизнь человеческую на анализ и понимал, что та или иная задача - она имеет тот или иной риск для жизней военнослужащих", - добавил он.