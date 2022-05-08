https://ria.ru/20220508/plenkovich-1787512354.html

Премьер Хорватии приехал в Киев

Премьер Хорватии приехал в Киев - РИА Новости, 08.05.2022

Премьер Хорватии приехал в Киев

Премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Киев, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:29

2022-05-08T14:29

2022-05-08T14:29

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хорватия

киев

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БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Киев, сообщила пресс-служба кабмина.МИД Хорватии накануне сообщил о задержании вооруженными силами России хорватского гражданина, воевавшего на стороне киевских властей в Мариуполе.Власти Хорватии указали, что из-за "щепетильности ситуации" МИД республики в сотрудничестве с украинскими властями будет работать над ее разрешением, но воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.В воскресенье Пленкович прибыл в Киев."Хорватия... продолжит оказывать всю возможную помощь Украине, как и помощь по приему украинских беженцев. Визит премьера Пленковича - выражение солидарности и поддержки украинскому народу", - говорится в сообщении хорватского кабмина в Twitter, где также размещены фото Пленковича с Владимиром Зеленским.Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в событиях на Украине на стороне Киева.По данным Народной милиции ДНР, плененный гражданин Хорватии Векослав Пребек, воевавший в рядах украинских силовиков, рассказал, что имел приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя.

https://ria.ru/20220508/bas-1787492592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хорватия, киев, украина