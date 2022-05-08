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Премьер Хорватии приехал в Киев - РИА Новости, 08.05.2022
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Премьер Хорватии приехал в Киев
Премьер Хорватии приехал в Киев - РИА Новости, 08.05.2022
Премьер Хорватии приехал в Киев
Премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Киев, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:29
2022-05-08T14:29
в мире
хорватия
киев
украина
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БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Киев, сообщила пресс-служба кабмина.МИД Хорватии накануне сообщил о задержании вооруженными силами России хорватского гражданина, воевавшего на стороне киевских властей в Мариуполе.Власти Хорватии указали, что из-за "щепетильности ситуации" МИД республики в сотрудничестве с украинскими властями будет работать над ее разрешением, но воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.В воскресенье Пленкович прибыл в Киев."Хорватия... продолжит оказывать всю возможную помощь Украине, как и помощь по приему украинских беженцев. Визит премьера Пленковича - выражение солидарности и поддержки украинскому народу", - говорится в сообщении хорватского кабмина в Twitter, где также размещены фото Пленковича с Владимиром Зеленским.Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в событиях на Украине на стороне Киева.По данным Народной милиции ДНР, плененный гражданин Хорватии Векослав Пребек, воевавший в рядах украинских силовиков, рассказал, что имел приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя.
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в мире, хорватия, киев, украина
14:29 08.05.2022
 
Премьер Хорватии приехал в Киев

Премьер Хорватии Андрей Пленкович приехал в Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАндрей Пленкович
Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Андрей Пленкович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Киев, сообщила пресс-служба кабмина.
МИД Хорватии накануне сообщил о задержании вооруженными силами России хорватского гражданина, воевавшего на стороне киевских властей в Мариуполе.
Власти Хорватии указали, что из-за "щепетильности ситуации" МИД республики в сотрудничестве с украинскими властями будет работать над ее разрешением, но воздержится от дальнейшего раскрытия деталей.
В воскресенье Пленкович прибыл в Киев.
"Хорватия... продолжит оказывать всю возможную помощь Украине, как и помощь по приему украинских беженцев. Визит премьера Пленковича - выражение солидарности и поддержки украинскому народу", - говорится в сообщении хорватского кабмина в Twitter, где также размещены фото Пленковича с Владимиром Зеленским.
Киева - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
12:05
Президент бундестага Бас прибыла в Киев
Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в событиях на Украине на стороне Киева.
По данным Народной милиции ДНР, плененный гражданин Хорватии Векослав Пребек, воевавший в рядах украинских силовиков, рассказал, что имел приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя.
 
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