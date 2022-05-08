https://ria.ru/20220508/pereprava-1787501556.html
Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022
Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ
Минобороны РФ показало видео с уничтожением высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:02
2022-05-08T13:02
2022-05-08T13:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с уничтожением высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины.В ролике показана съёмка с борта беспилотника небольшой реки, через которую наведен понтонный мост. На кадрах видно несколько ударов по переправе, в том числе точное попадание в сам понтонный мост, в результате которого он потерял плавучесть и утонул."Ракетный удар был нанесён по понтонной переправе, наведённой ВСУ для переброски резерва бронетехники и личного состава. Объективный контроль уничтожения переправы велся расчетом беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ракетный удар ВС РФ по понтонной переправе ВСУ
МО РФ показало видео уничтожения переправы войск Украины. Ракетный удар ВС РФ по понтонной переправе, наведённой украинскими войсками для переброски резерва бронетехники и личного состава
2022-05-08T13:02
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия
13:02 08.05.2022 (обновлено: 13:34 08.05.2022)
Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения высокоточными ракетами переправы войск ВСУ