https://ria.ru/20220508/pereprava-1787501556.html

Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022

Минобороны показало видео уничтожения переправы войск ВСУ

Минобороны РФ показало видео с уничтожением высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:02

2022-05-08T13:02

2022-05-08T13:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787504650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bff1856882913992d265e95b1d9fb17b.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с уничтожением высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины.В ролике показана съёмка с борта беспилотника небольшой реки, через которую наведен понтонный мост. На кадрах видно несколько ударов по переправе, в том числе точное попадание в сам понтонный мост, в результате которого он потерял плавучесть и утонул."Ракетный удар был нанесён по понтонной переправе, наведённой ВСУ для переброски резерва бронетехники и личного состава. Объективный контроль уничтожения переправы велся расчетом беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар ВС РФ по понтонной переправе ВСУ МО РФ показало видео уничтожения переправы войск Украины. Ракетный удар ВС РФ по понтонной переправе, наведённой украинскими войсками для переброски резерва бронетехники и личного состава 2022-05-08T13:02 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, россия