В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России
ZDF: угрозы в адрес Пекина из-за Украины показывают "перелом" в отношениях ФРГ и Китая
Флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Предупреждения в адрес Пекина из-за российской спецоперации на Украине и западных санкций демонстрируют "перелом" в отношениях Германии и Китая, говорится в статье журналиста телеканала ZDF Томаса Райхарта.
Как пишет автор, в информационном потоке последних недель иной раз "теряются" новости, которые сами по себе могут стать неким поворотным моментом. Так, когда бундестаг в конце апреля принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением, в нем также обнаружилась и другая "тяжелая артиллерия".
"Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить", - пишет он.
По его словам, этот шаг знаменует собой окончательное "прощание" с китайской политикой экс-канцлера Ангелы Меркель, которая была сосредоточена на экономических отношениях и не хотела признавать "агрессивные амбиции Пекина стать великой державой".
Российская спецоперация на Украине, по его мнению, привела к формированию блоков: Европа показывает большую сплоченность с США, в то время как Китай выступает "бок о бок" с Россией. При этом, как отмечает журналист, заместить китайские рынок, цепочки поставок и технологии немецким компаниям будет еще сложнее, чем заменить российские энергетические ресурсы. "Как показывает этот перелом, реальной проблемой в конечном счете является Китай", - заключает он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.