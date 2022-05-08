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В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России - РИА Новости, 08.05.2022
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В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России
В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России - РИА Новости, 08.05.2022
В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России
Предупреждения в адрес Пекина из-за российской спецоперации на Украине и западных санкций демонстрируют "перелом" в отношениях Германии и Китая, говорится в... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T06:25
2022-05-08T06:25
в мире
ангела меркель
владимир путин
россия
китай
сша
германия
украина
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Предупреждения в адрес Пекина из-за российской спецоперации на Украине и западных санкций демонстрируют "перелом" в отношениях Германии и Китая, говорится в статье журналиста телеканала ZDF Томаса Райхарта.Как пишет автор, в информационном потоке последних недель иной раз "теряются" новости, которые сами по себе могут стать неким поворотным моментом. Так, когда бундестаг в конце апреля принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением, в нем также обнаружилась и другая "тяжелая артиллерия".Так, в адрес Китая была направлена "недвусмысленная угроза": если Пекин будет подрывать западные санкции или даже поставлять оружие России, это приведет к санкциям против КНР, указывает Райхарт."Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить", - пишет он.По его словам, этот шаг знаменует собой окончательное "прощание" с китайской политикой экс-канцлера Ангелы Меркель, которая была сосредоточена на экономических отношениях и не хотела признавать "агрессивные амбиции Пекина стать великой державой".Российская спецоперация на Украине, по его мнению, привела к формированию блоков: Европа показывает большую сплоченность с США, в то время как Китай выступает "бок о бок" с Россией. При этом, как отмечает журналист, заместить китайские рынок, цепочки поставок и технологии немецким компаниям будет еще сложнее, чем заменить российские энергетические ресурсы. "Как показывает этот перелом, реальной проблемой в конечном счете является Китай", - заключает он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787411093.html
https://ria.ru/20220504/kitay-1786805997.html
россия
китай
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в мире, ангела меркель, владимир путин, россия, китай, сша, германия, украина, донбасс
06:25 08.05.2022
 
В Германии заявили о "переломе" в отношениях с Китаем из-за России

ZDF: угрозы в адрес Пекина из-за Украины показывают "перелом" в отношениях ФРГ и Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Федеративной Республики Германия
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Предупреждения в адрес Пекина из-за российской спецоперации на Украине и западных санкций демонстрируют "перелом" в отношениях Германии и Китая, говорится в статье журналиста телеканала ZDF Томаса Райхарта.
Как пишет автор, в информационном потоке последних недель иной раз "теряются" новости, которые сами по себе могут стать неким поворотным моментом. Так, когда бундестаг в конце апреля принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением, в нем также обнаружилась и другая "тяжелая артиллерия".
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Так, в адрес Китая была направлена "недвусмысленная угроза": если Пекин будет подрывать западные санкции или даже поставлять оружие России, это приведет к санкциям против КНР, указывает Райхарт.
"Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить", - пишет он.
По его словам, этот шаг знаменует собой окончательное "прощание" с китайской политикой экс-канцлера Ангелы Меркель, которая была сосредоточена на экономических отношениях и не хотела признавать "агрессивные амбиции Пекина стать великой державой".
Российская спецоперация на Украине, по его мнению, привела к формированию блоков: Европа показывает большую сплоченность с США, в то время как Китай выступает "бок о бок" с Россией. При этом, как отмечает журналист, заместить китайские рынок, цепочки поставок и технологии немецким компаниям будет еще сложнее, чем заменить российские энергетические ресурсы. "Как показывает этот перелом, реальной проблемой в конечном счете является Китай", - заключает он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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