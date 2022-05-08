https://ria.ru/20220508/peregovory-1787459890.html

Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны

Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны - РИА Новости, 08.05.2022

Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что переговоры о статусе республики с властями Украины бесполезны, де-факто Крым является полноценным регионом России. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T06:04

2022-05-08T06:04

2022-05-08T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что переговоры о статусе республики с властями Украины бесполезны, де-факто Крым является полноценным регионом России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/infrastruktura-1787342475.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс