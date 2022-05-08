https://ria.ru/20220508/pensii-1787518302.html
Пенсии в Херсонской области будут выплачивать в рублях
Пенсии в Херсонской области будут выплачивать в рублях - РИА Новости, 08.05.2022
Пенсии в Херсонской области будут выплачивать в рублях
Пенсии в перешедшей под контроль российской армии Херсонской области будут выплачивать в рублях, соответствующий реестр пенсионеров готовится, сообщил... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:28
2022-05-08T15:28
2022-05-08T15:28
специальная военная операция на украине
алексей журавко
херсонская область
украина
запорожская область
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Пенсии в перешедшей под контроль российской армии Херсонской области будут выплачивать в рублях, соответствующий реестр пенсионеров готовится, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Мы готовим реестр пенсионеров. Сейчас этот механизм отрабатывается, чтобы не затягивать и уже в ближайшие месяцы выплатить пенсии и задолженности", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, механизм выплаты пенсии в рублях уже отработан в Геническом районе Херсонской области. "Это был пилотный процесс. Это получилось. Пенсии выдавались в рублях. Каждому пенсионеру было выплачено по 10 тысяч рублей", - подчеркнул Стремоусов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом. В это же время украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, заявлял бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
https://ria.ru/20220508/ukraina-1787467444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей журавко, херсонская область , украина, запорожская область, верховная рада украины
Пенсии в Херсонской области будут выплачивать в рублях
Пенсии в подконтрольной ВС России Херсонской области будут выплачивать в рублях