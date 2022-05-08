https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html

В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка"

В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022

В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка"

Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:34

2022-05-08T08:34

2022-05-08T10:30

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ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Шествия проводят в разных городах КНР с 2016 года. В столице акция ранее проходила в парке "Чаоян" на востоке, однако с 2019-го мероприятие перенесли на территорию Пекинской выставки, которую китайцы построили при помощи советских специалистов в середине 50-х годов прошлого века. В этом году из-за антиковидных ограничений "Бессмертный полк" впервые прошел по территории российского посольства.Участники шествия, около 350 человек, в том числе граждане Китая, с портретами участников войны прошли строем под советские песни военных лет. После основной части мероприятия они почтили память погибших минутой молчания.Одна из участниц "Бессмертного полка" китаянка Чай Эли 1938 года рождения, которая во время Великой Отечественной войны находилась в "Интердоме имени Е. Д. Стасовой" в Иваново, рассказала РИА Новости, что не пропустила ни одного шествия "Бессмертного полка" в Пекине."Мой дедушка принимал участие в войне, он воевал на Дальнем Востоке в составе 88-й отдельной стрелковой бригады, он был командиром батальона", — рассказала она.Акция завершилась праздничным концертом."Бессмертный полк" — акция, которая проходит в России и за границей для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.

https://ria.ru/20220507/marsh-1787448819.html

пекин

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Бессмертный полк" в Пекине Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Шествия проводят в разных городах КНР с 2016 года. В столице акция ранее проходила в парке "Чаоян" на востоке, однако с 2019-го мероприятие перенесли на территорию Пекинской выставки, которую китайцы построили при помощи советских специалистов в середине 50-х годов прошлого века. В этом году из-за антиковидных ограничений "Бессмертный полк" впервые прошел по территории российского посольства. 2022-05-08T08:34 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пекин, дальний восток, россия, день победы, в мире