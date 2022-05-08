https://ria.ru/20220508/pekin-1787468696.html
В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка"
В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2022
В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка"
Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:34
2022-05-08T08:34
2022-05-08T10:30
день победы — 2022
пекин
дальний восток
россия
день победы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787479223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7eedfae1546238fe6cdeac28e8f45e4e.jpg
ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.Шествия проводят в разных городах КНР с 2016 года. В столице акция ранее проходила в парке "Чаоян" на востоке, однако с 2019-го мероприятие перенесли на территорию Пекинской выставки, которую китайцы построили при помощи советских специалистов в середине 50-х годов прошлого века. В этом году из-за антиковидных ограничений "Бессмертный полк" впервые прошел по территории российского посольства.Участники шествия, около 350 человек, в том числе граждане Китая, с портретами участников войны прошли строем под советские песни военных лет. После основной части мероприятия они почтили память погибших минутой молчания.Одна из участниц "Бессмертного полка" китаянка Чай Эли 1938 года рождения, которая во время Великой Отечественной войны находилась в "Интердоме имени Е. Д. Стасовой" в Иваново, рассказала РИА Новости, что не пропустила ни одного шествия "Бессмертного полка" в Пекине."Мой дедушка принимал участие в войне, он воевал на Дальнем Востоке в составе 88-й отдельной стрелковой бригады, он был командиром батальона", — рассказала она.Акция завершилась праздничным концертом."Бессмертный полк" — акция, которая проходит в России и за границей для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
https://ria.ru/20220507/marsh-1787448819.html
пекин
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787479223_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5724aab4987a9eeebde70a6b53301fe4.jpg
Акция "Бессмертный полк" в Пекине
Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Шествия проводят в разных городах КНР с 2016 года. В столице акция ранее проходила в парке "Чаоян" на востоке, однако с 2019-го мероприятие перенесли на территорию Пекинской выставки, которую китайцы построили при помощи советских специалистов в середине 50-х годов прошлого века. В этом году из-за антиковидных ограничений "Бессмертный полк" впервые прошел по территории российского посольства.
2022-05-08T08:34
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, дальний восток, россия, день победы, в мире
08:34 08.05.2022 (обновлено: 10:30 08.05.2022)
В Пекине прошло шествие "Бессмертного полка"
В Пекине несколько сот человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Около 350 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине в день празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Шествия проводят в разных городах КНР с 2016 года. В столице акция ранее проходила в парке "Чаоян" на востоке, однако с 2019-го мероприятие перенесли на территорию Пекинской выставки, которую китайцы построили при помощи советских специалистов в середине 50-х годов прошлого века. В этом году из-за антиковидных ограничений "Бессмертный полк" впервые прошел по территории российского посольства.
Участники шествия, около 350 человек, в том числе граждане Китая, с портретами участников войны прошли строем под советские песни военных лет. После основной части мероприятия они почтили память погибших минутой молчания.
"То, что мы сегодня с вами здесь, свидетельствует о сохранении исторической памяти, в XXI веке это особенно важно и с каждым годом все важнее и важнее. Память, которую мы, ныне живущие, получили из рук своих отцов, дедов, прадедов, мы должны бережно передавать в руки новых поколений и завещать им передавать эту память дальше", — заявил посол России в Китае Андрей Денисов.
Одна из участниц "Бессмертного полка" китаянка Чай Эли 1938 года рождения, которая во время Великой Отечественной войны находилась в "Интердоме имени Е. Д. Стасовой" в Иваново, рассказала РИА Новости, что не пропустила ни одного шествия "Бессмертного полка" в Пекине
.
"Мой дедушка принимал участие в войне, он воевал на Дальнем Востоке
в составе 88-й отдельной стрелковой бригады, он был командиром батальона", — рассказала она.
"Каждый раз я принимала участие в шествии, для нас это тоже самый великий праздник, это праздник Победы, мы пробыли там (в СССР. — Прим. ред.) всю войну, знаем, как это было", — добавила она.
Акция завершилась праздничным концертом.
"Бессмертный полк" — акция, которая проходит в России
и за границей для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она состоялась 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.