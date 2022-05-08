https://ria.ru/20220508/parizh-1787523974.html
В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"
В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"
Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк" у кладбища Пер-Лашез, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:04
2022-05-08T16:04
2022-05-08T16:04
день победы — 2022
в мире
россия
франция
томск
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_381062179cf997c74f6d25ccf5efc085.jpg
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк" у кладбища Пер-Лашез, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье после 14:00 по местному времени (15:00 мск) участники акции "Бессмертный полк" начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез. Они пели песни военных лет. Акция согласована с властями города. В ней участвуют десятки человек.В акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения "Бессмертного полка".В воскресенье "Бессмертный полк" проходит и в ряде других городов Франции.Ранее в МИД РФ сообщили, что акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в очном формате в 88 странах."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/aktsiya-1787500797.html
https://ria.ru/20220508/sidney-1787501690.html
россия
франция
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bca0fc74ea53011bfae88251a44b443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, томск, день победы
В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"
Полиция Парижа пресекла действия провокаторов с флагом Украины на "Бессмертном полку"