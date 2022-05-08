https://ria.ru/20220508/parizh-1787523974.html

В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"

В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022

В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"

Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк" у кладбища Пер-Лашез, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:04

2022-05-08T16:04

2022-05-08T16:04

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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк" у кладбища Пер-Лашез, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье после 14:00 по местному времени (15:00 мск) участники акции "Бессмертный полк" начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез. Они пели песни военных лет. Акция согласована с властями города. В ней участвуют десятки человек.В акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения "Бессмертного полка".В воскресенье "Бессмертный полк" проходит и в ряде других городов Франции.Ранее в МИД РФ сообщили, что акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в очном формате в 88 странах."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/aktsiya-1787500797.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, томск, день победы