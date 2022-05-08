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В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
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В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"
В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"
Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк" у кладбища Пер-Лашез, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:04
2022-05-08T16:04
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день победы
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк" у кладбища Пер-Лашез, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье после 14:00 по местному времени (15:00 мск) участники акции "Бессмертный полк" начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез. Они пели песни военных лет. Акция согласована с властями города. В ней участвуют десятки человек.В акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения "Бессмертного полка".В воскресенье "Бессмертный полк" проходит и в ряде других городов Франции.Ранее в МИД РФ сообщили, что акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в очном формате в 88 странах."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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в мире, россия, франция, томск, день победы
16:04 08.05.2022
 
В Париже пресекли провокации на акции "Бессмертный полк"

Полиция Парижа пресекла действия провокаторов с флагом Украины на "Бессмертном полку"

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники полиции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Парижская полиция пресекла действия провокаторов с флагами Украины на согласованной акции "Бессмертный полк" у кладбища Пер-Лашез, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье после 14:00 по местному времени (15:00 мск) участники акции "Бессмертный полк" начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез. Они пели песни военных лет. Акция согласована с властями города. В ней участвуют десятки человек.
Участники акции Бессмертный полк во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Мадриде - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Организатор "Бессмертного полка" в Мадриде: украинцы готовят провокации
В акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения "Бессмертного полка".
В воскресенье "Бессмертный полк" проходит и в ряде других городов Франции.
Ранее в МИД РФ сообщили, что акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в очном формате в 88 странах.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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