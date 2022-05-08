https://ria.ru/20220508/parad-1787506986.html
Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы
Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы - РИА Новости, 08.05.2022
Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы
Победителям международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы", организованной партией "Единая Россия", вручили пригласительные на Парад Победы РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:46
2022-05-08T13:46
2022-05-08T13:46
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Победителям международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы", организованной партией "Единая Россия", вручили пригласительные на Парад Победы на Красной площади, а также провели экскурсию по Музею Победы.Победителям международной просветительско-патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", проводимой в 2021 году, вручили приглашения на Парад Победы на Красной площади. Мероприятие проходило в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.Как отметили организаторы, победители "Диктанта Победы" ответили правильно на все 25 вопросов и набрали максимальное количество баллов.Как отметила Занко, сейчас волонтеры в Донбассе и на освобождённых территориях Украины работают над тем, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне."Благодаря таким проектам, как "Диктант Победы", благодаря тому, что мы с вами помним, никогда не допустим возрождение нацизма", - добавила член Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы".Также для победителей организовали экскурсию по Музею Победы. Глава музея посоветовал всем тепло одеться для посещения Парада Победы и взять с собой дождевики.Как было отмечено на мероприятии, всего федеральными победителями стали 20 человек - они за максимально короткое время ответили правильно на все вопросы. Общее количество тех, кто верно ответил на все 25 пунктов в установленное время - более 6 тысяч человек. Самому младшему участнику 12 лет, а самому старшему - 84.
https://ria.ru/20220508/parad-1787502973.html
https://ria.ru/20220506/putin-1787188728.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, украина, волонтеры победы, день победы
Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы
Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы на Красной площади
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Победителям международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы", организованной партией "Единая Россия", вручили пригласительные на Парад Победы на Красной площади, а также провели экскурсию по Музею Победы.
Победителям международной просветительско-патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", проводимой в 2021 году, вручили приглашения на Парад Победы на Красной площади. Мероприятие проходило в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как отметили организаторы, победители "Диктанта Победы" ответили правильно на все 25 вопросов и набрали максимальное количество баллов.
"С вами на Параде Победы будут сотни лучших волонтеров России… Есть надежда, что к этим добровольцам присоединятся и добровольцы из Донбасса", - сказала председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
Как отметила Занко, сейчас волонтеры в Донбассе
и на освобождённых территориях Украины
работают над тем, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне.
"Благодаря таким проектам, как "Диктант Победы", благодаря тому, что мы с вами помним, никогда не допустим возрождение нацизма", - добавила член Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы
".
Также для победителей организовали экскурсию по Музею Победы. Глава музея посоветовал всем тепло одеться для посещения Парада Победы и взять с собой дождевики.
Как было отмечено на мероприятии, всего федеральными победителями стали 20 человек - они за максимально короткое время ответили правильно на все вопросы. Общее количество тех, кто верно ответил на все 25 пунктов в установленное время - более 6 тысяч человек. Самому младшему участнику 12 лет, а самому старшему - 84.