https://ria.ru/20220508/parad-1787506986.html

Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы

Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы - РИА Новости, 08.05.2022

Победителям "Диктанта Победы" вручили пригласительные на Парад Победы

Победителям международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы", организованной партией "Единая Россия", вручили пригласительные на Парад Победы РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:46

2022-05-08T13:46

2022-05-08T13:46

день победы — 2022

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Победителям международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы", организованной партией "Единая Россия", вручили пригласительные на Парад Победы на Красной площади, а также провели экскурсию по Музею Победы.Победителям международной просветительско-патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы", проводимой в 2021 году, вручили приглашения на Парад Победы на Красной площади. Мероприятие проходило в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.Как отметили организаторы, победители "Диктанта Победы" ответили правильно на все 25 вопросов и набрали максимальное количество баллов.Как отметила Занко, сейчас волонтеры в Донбассе и на освобождённых территориях Украины работают над тем, чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне."Благодаря таким проектам, как "Диктант Победы", благодаря тому, что мы с вами помним, никогда не допустим возрождение нацизма", - добавила член Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы".Также для победителей организовали экскурсию по Музею Победы. Глава музея посоветовал всем тепло одеться для посещения Парада Победы и взять с собой дождевики.Как было отмечено на мероприятии, всего федеральными победителями стали 20 человек - они за максимально короткое время ответили правильно на все вопросы. Общее количество тех, кто верно ответил на все 25 пунктов в установленное время - более 6 тысяч человек. Самому младшему участнику 12 лет, а самому старшему - 84.

https://ria.ru/20220508/parad-1787502973.html

https://ria.ru/20220506/putin-1787188728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, украина, волонтеры победы, день победы