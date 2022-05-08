https://ria.ru/20220508/parad-1787505098.html

Погода не помешает воздушной части парада в Москве, пообещал синоптик

Погода не помешает воздушной части парада в Москве, пообещал синоптик - РИА Новости, 08.05.2022

Погода не помешает воздушной части парада в Москве, пообещал синоптик

Метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными, но, скорее всего, позволят военным пилотам выполнить... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:30

2022-05-08T13:30

2022-05-08T13:30

день победы — 2022

москва

день победы

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731567113_0:55:3107:1803_1920x0_80_0_0_058865ba52b9bdb6fd047cb312b1e6d5.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными, но, скорее всего, позволят военным пилотам выполнить полетное задание, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными, но, скорее всего, позволят военным пилотам выполнить полетное задание. В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров", - рассказал Тишковец.Он отметил, что нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости - два важнейших для авиации параметра атмосферы, определяющих так называемый "минимум погоды"."Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях военные летчики, по всей видимости, сумеют пролететь в небе над Москвой. Ветер в пограничном слое 330 градусов, север-западный, средняя скорость около 35 километров в час. Нулевая изотерма на высоте около 800-900 метров. Кроме того, благодаря специальным самолетам-лабораториям будет осуществлен разгон облаков и осадков, а значит, погода может быть лучше, чем ожидается по прогнозу", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220508/parad-1787502973.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, день победы, погода, центр "фобос", евгений тишковец