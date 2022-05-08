Погода не помешает воздушной части парада в Москве, пообещал синоптик
Синоптик Тишковец: метеоусловия не помешают проведению воздушной части парада в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада Победы
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада Победы. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными, но, скорее всего, позволят военным пилотам выполнить полетное задание, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными, но, скорее всего, позволят военным пилотам выполнить полетное задание. В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540-560 метров, днем облачность поднимется до 720-990 метров. Видимость более 10 километров", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости - два важнейших для авиации параметра атмосферы, определяющих так называемый "минимум погоды".
"Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях военные летчики, по всей видимости, сумеют пролететь в небе над Москвой. Ветер в пограничном слое 330 градусов, север-западный, средняя скорость около 35 километров в час. Нулевая изотерма на высоте около 800-900 метров. Кроме того, благодаря специальным самолетам-лабораториям будет осуществлен разгон облаков и осадков, а значит, погода может быть лучше, чем ожидается по прогнозу", - добавил синоптик.