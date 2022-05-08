https://ria.ru/20220508/parad-1787502973.html

Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны

Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2022

Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны

Столичный парад Победы посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:09

2022-05-08T13:09

2022-05-08T13:53

день победы — 2022

день победы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787376440_0:101:3171:1885_1920x0_80_0_0_0c00fbfbfde5d23b3485f8365079daa6.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Столичный парад Победы посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В этом году парад Победы 9 мая посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные работники помогут им добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия. При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения парада Победы и после его окончания", — говорится в сообщении.Добавляется, что активисты ветеранского сообщества примут участие в акции "Бессмертный полк". Развернут городской штаб по работе с ветеранами: волонтеры встречают их на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, для ветеранов предусмотрены трансфер, проживание и питание. А также они могут посетить мероприятия в рамках специально разработанной культурной программы."Правительство Москвы продолжает развивать и усиливать комплекс мер, направленных на социальную поддержку, улучшение условий и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Из года в год увеличивается размер социальных выплат, расширяются меры соцподдержки, появляются новые программы", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы Евгения Стружака.

https://ria.ru/20220508/razvedka-1787432580.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, москва, общество