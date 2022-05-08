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Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2022
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Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны
Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2022
Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны
Столичный парад Победы посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:09
2022-05-08T13:53
день победы — 2022
день победы
москва
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Столичный парад Победы посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."В этом году парад Победы 9 мая посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные работники помогут им добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия. При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения парада Победы и после его окончания", — говорится в сообщении.Добавляется, что активисты ветеранского сообщества примут участие в акции "Бессмертный полк". Развернут городской штаб по работе с ветеранами: волонтеры встречают их на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, для ветеранов предусмотрены трансфер, проживание и питание. А также они могут посетить мероприятия в рамках специально разработанной культурной программы."Правительство Москвы продолжает развивать и усиливать комплекс мер, направленных на социальную поддержку, улучшение условий и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Из года в год увеличивается размер социальных выплат, расширяются меры соцподдержки, появляются новые программы", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы Евгения Стружака.
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день победы, москва, общество
13:09 08.05.2022 (обновлено: 13:53 08.05.2022)
 
Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны

Парад Победы на Красной площади посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Столичный парад Победы посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, им будут помогать соцработники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В этом году парад Победы 9 мая посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные работники помогут им добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия. При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения парада Победы и после его окончания", — говорится в сообщении.
Добавляется, что активисты ветеранского сообщества примут участие в акции "Бессмертный полк". Развернут городской штаб по работе с ветеранами: волонтеры встречают их на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, для ветеранов предусмотрены трансфер, проживание и питание. А также они могут посетить мероприятия в рамках специально разработанной культурной программы.
"Правительство Москвы продолжает развивать и усиливать комплекс мер, направленных на социальную поддержку, улучшение условий и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Из года в год увеличивается размер социальных выплат, расширяются меры соцподдержки, появляются новые программы", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы Евгения Стружака.
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