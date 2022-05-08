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Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2022

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

8-9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне (1939-1945), являющейся крупнейшим военным столкновением в истории... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T05:11

2022-05-08T05:11

2022-05-08T05:11

справки

вторая мировая война (1939-1945)

в мире

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8-9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне (1939-1945), являющейся крупнейшим военным столкновением в истории человечества. В войну, развязанную фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией, было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек (80% населения земного шара). В рядах вооруженных сил находились 110 миллионов человек. Военные действия велись на территории 40 государств, находящихся в Европе, Азии, Африки, а также на морских и океанских театрах (Атлантическом, Тихом, Индийском и Северо-Ледовитом). Победа во Второй мировой войне была достигнута совместными усилиями стран-участниц Антигитлеровской коалиции. Значителен вклад в нее западных союзников, разгромивших и пленивших 176 дивизий. Но главную тяжесть борьбы вынес именно советский народ, который вел освободительную войну против нацистской Германии и ее союзников, названную Великой Отечественной войной (1941-1945) и являвшуюся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны. На протяжении почти четырех лет советско-германский фронт приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской Германии. Великая Отечественная война закончилась полной победой советского народа над гитлеровской Германией. Фашизм был ликвидирован в самой Германии и ряде государств Европы. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая в Западной Европе и США, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День Победы соответственно в Европе и в СССР. После разгрома фашистской Германии, выполняя союзнический долг, СССР объявил войну Японии и 9 августа 1945 года начал военные действия против нее. В ходе советско-японской войны 1945 года советские войска, разгромив японскую Квантунскую армию, ликвидировали очаг агрессии на Дальнем Востоке, освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Сахалин и Курильские острова, ускорив тем самым окончание Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала, и война завершилась. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек только в Советском Союзе. Большие жертвы понесли Польша (около шести миллионов человек), Югославия (1,7 миллиона человек), Китай (свыше пяти миллионов человек) и другие государства.Потери США составили 400 тысяч человек, Великобритании – 370 тысяч человек. Общие потери вермахта – 13,4 миллиона человек, в том числе на советско-германском фронте 10 миллионов человек. Вооруженные силы союзников Германии потеряли 1,725 миллиона человек. Потери Японии – свыше 2,5 миллиона человек.Сформировавшаяся в ходе вооруженной борьбы с агрессорами Антигитлеровская коалиция, в которую к сентябрю 1945 года входило 56 государств, в том числе СССР, США и Великобритания, получила в 1942 году название Объединенные Нации, а в 1945 году стала основателем Организации Объединенных Наций (ООН). Эта международная организация была создана для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. 22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) по инициативе России и других стран СНГ приняла резолюцию 59/26, в которой напомнила, что в 2005 году будет отмечаться шестидесятая годовщина окончания Второй мировой войны, принесшей неисчислимые страдания человечеству, и провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. ГА ООН подчеркнула, что это историческое событие создало условия для образования Организации Объединенных Наций, главной задачей которой является избавление грядущих поколений от бедствий войны, и призвала государства-члены ООН объединить свои усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами при центральной роли ООН, и прилагать все усилия для разрешения всех споров мирными средствами в соответствии с уставом ООН и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность. В Дни памяти и примирения люди воздают должное миллионам погибших во Второй мировой войне. В эти дни в ООН проходят специальные мероприятия, посвященные очередной годовщине окончания Второй мировой войны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вторая мировая война (1939-1945), в мире